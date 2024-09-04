Подать на госэкспертизу строительных проектов в Подмосковье стало проще

На портале госуслуг Московской области обновили услугу госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Наши умные сервисы, которые подключены к услуге для застройщиков, теперь стали еще умнее. Так, при вводе УИН объекта автоматически заполнится информация о нем, вид работ, предельная стоимость объекта, наименование инвестиционной программы. А если УИН неизвестен, то найти его получится по ключевым словам. Нововведения позволят заполнить онлайн-заявление на услугу быстро и без ошибок», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Без этого начинать строительство запрещено.

Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Подать заявление могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Услуга платная.

На региональном портале можно воспользоваться более чем 380 услугами и сервисами в электронном виде.