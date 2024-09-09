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Предприниматели смогут настраивать рекламу через «СберТаргет» на «Авито»

В сервисе Сбербанка по запуску рекламы «СберТаргет» добавилась новая площадка — «Авито». Это значит, у российских предпринимателей появилось больше возможностей представить свои товары и услуги потенциальным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Бизнесмены, которые запустят рекламу на «Авито» через «СберТаргет» до 30 сентября 2024 г., получат индивидуальные бонусы в категории «Товары» на продвижение товаров на этой онлайн-площадке. При регистрации как профессиональный продавец и оформлении подписки «Расширенная» или Максимальная», клиент получит 8000 бонусов (1 бонус =1 рубль) на продвижение в сервисе «Авито». Акция распространяется на пользователей классифайда, которые за последние полгода тратили менее 1000 руб. в месяц на продвижение и размещение своих товаров на «Авито».

Станислав Карташов, вице-президент, директор Дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «СберТаргет продолжает расширять свои возможности по работе с рекламными площадками. Сервис содержит почти все топовые онлайн-каналы России для продвижения товаров и услуг в поисковиках, соцсетях, на картах и в SMS. Теперь к этому списку добавилась популярная онлайн-платформа объявлений «Авито». А значит, у наших клиентов-предпринимателей появится еще больше возможностей рассказать россиянам о своей продукции».

Яков Пейсазхон, директор «Авито Рекламы»: «Авито ― уникальная рекламная площадка. Наша главная ценность ― аудитория: сегодня аккаунт на «Авито» есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы. Благодаря этому мы можем предложить нашим рекламодателям тонкие настройки таргетинга и наиболее эффективные инструменты для продвижения именно их бизнеса, в том числе форматы медийной рекламы. Уверены, что благодаря партнерству с сервисом «СберТаргет» еще больше предпринимателей откроет для себя уникальные инструменты для роста бизнеса и привлечения клиентов на Авито».

«СберТаргет» уже более пяти лет помогает предпринимателям по всей России привлекать клиентов, запускать рекламные кампании и отслеживать их эффективность. Среди преимуществ сервиса — запуск из одного окна в поисковике, соцсетях, на картах или в SMS-рассылках, определение и настройка целевой аудитории (по полу возрасту, интересам и поведению). Сервис имеет библиотеку рекламных текстов и изображений, поэтому можно использовать готовые варианты или редактировать их на свое усмотрение. «СберТаргет» поможет бизнесу подготовить стратегию продвижения (кому, зачем и где показывать рекламу), запустить рекламу, которая будет интересна целевой аудитории, а также оптимизирует текущие кампании и проанализирует прошлые.

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