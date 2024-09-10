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ГК «ПИР» преобразует систему закупок с помощью ЭТП B2B-Center

Официальный дистрибьютор тяжелой карьерной техники SANY группа компаний «ПИР» автоматизирует закупки с помощью корпоративной ЭТП на базе B2B-Center. Перевод процедур в электронный формат будет способствовать расширению пула поставщиков и упрощению системы закупок.

Компания занимается продажей и обслуживанием тяжелой карьерной техники китайского производителя SANY Heavy Equipment для горнодобывающей и строительной отрасли в России и планирует повысить эффективность закупочной функции через выход на ЭТП. В соответствии с быстрыми темпами роста группы компаний трансформация закупок коснется оптимизации рабочих процессов и формирования прозрачного взаимодействия с поставщиками.

«На B2B-Center ГК «ПИР» ищет подрядчиков для оказания логистических, проектных, строительных услуг и планирует перевести на площадку все закупки, необходимые для жизнедеятельности группы, повысив конкуренцию в проводимых торгах», – отметил директор ГК «ПИР» Михаил Зусман.

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