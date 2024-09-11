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«Магнит Маркет» задействует распределительные центры «Магнита» для географической экспансии

Маркетплейс «Магнит Маркет» расширяет логистическую инфраструктуру и открывает сортировочные центры на базе распределительных центров ритейлера «Магнит». Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В начале сентября 2024 г. «Магнит Маркет» запустил сортировочные центры в РЦ «Магнита» в Перми и Ижевске. В ближайшее время планируется запуск еще семи новых сортировочных центров: на базе РЦ «Магнита» в Челябинске, Оренбурге, Пензе, Первоуральске (Свердловская область), Энгельсе (Саратовская область), Стерлитамаке и Дзержинске (Нижегородская область).

Пока «Магнит Маркет» работает с селлерами только по модели FBO (fulfilment by operator), храня товары на складе в Татарстане и отправляя их отсюда до ПВЗ во все города присутствия. Создание системы сортировочных центров необходимо для быстрого увеличения количества ПВЗ и продолжающейся региональной экспансии. С начала 2024 г. «Магнит Маркет» уже расширил сеть ПВЗ в четыр раза, до более чем 2000 пунктов выдачи. ПВЗ были открыты как в текущих городах присутствия, так и в 80 новых населенных пунктах.

Подготовительным этапом к интеграции «Магнит Маркета» в логистическую инфраструктуру «Магнита» было открытие тестового сортировочного центра в РЦ «Магнита» в Тольятти (Самарская область) в апреле 2024 г. Подготовительный этап завершен, до конца 2024 г. маркетплейс задействует в общей сложности десять РЦ сети, включая РЦ в Тольятти.

Использование инфраструктуры «Магнита» поможет развитию не только маркетплейса «Магнит Маркет», но и развитию запущенного в августе 2024 г. B2B сервиса «Магнит Пост». Подключившиеся к нему онлайн-магазины могут использовать сеть ПВЗ для доставки покупателям своих заказов.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Открытие новых сортировочных центров создает фундамент для дальнейшей географической экспансии «Магнит Маркета». Это лишь первый шаг по интеграции в логистическую инфраструктуру ритейлера, которая в перспективе даст нам возможность практически неограниченного роста количества ПВЗ. Распределительные центры «Магнита», где открываются наши сектора сортировки, расположены близко к крупным городам. Это позволит нам сохранить одно из основных отличий от других маркетплейсов – доставку всего ассортимента на следующей день после заказа. Кроме того, и мы, и «Магнит» сможем повысить эффективность логистики за счет совместного использования транспорта».

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