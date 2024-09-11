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Теперь товары «М.Видео» можно заказать с круглосуточной доставкой за 1-2 часа через «Яндекс Маркет»

Бренд «М.Видео», входящий в группу «М.Видео-Эльдорадо», российскую компанию в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, усилил партнерство с «Яндекс Маркетом» и запустил в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре быструю доставку товаров из магазинов «М.Видео» – в течение 1-2 часов с момента оформления заказа на маркетплейсе. В обеих столицах также доступна опция круглосуточной доставки. В будущем компании планируют расширить географию сервиса быстрой доставки на другие города страны. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее покупателям «Яндекс Маркета» товары из «М.Видео» были доступны с доставкой на следующий день или самовывозом из магазинов ритейлера. А доставка в этот же день работала только из магазинов «Эльдорадо». С сентября 2024 г. для заказа с экспресс-доставкой доступны тысячи новых товаров «М.Видео»: от смартфона до холодильника, привозить которые будут курьеры «Яндекс Доставки» на автомобиле. А если покупатель закажет крупногабаритный товар, например, холодильник – его доставит курьер, а грузчик поднимет до двери. При этом срок доставки составит рекордные 1-2 часа независимо от габаритов и размера товара, то есть одинаково быстро привезут и смартфон, и холодильник.

Услуга экспресс доставки среди покупателей на «Яндекс Маркете» пользуется большой популярностью – так с начала 2024 г. количество заказов всей электроники с доставкой от 1 до 2 часов выросло в два раза по сравнению с январем 2024 г. Благодаря сотрудничеству «М.Видео» и маркетплейса покупатели получат более широкий ассортимент качественной электроники, которую привезут в течение нескольких часов. По количеству товаров с экспресс-доставкой «М.Видео» и «Эльдорадо» одни из самых крупных продавцов на «Маркете».

Директор по электронной коммерции «М.Видео-Эльдорадо» Александра Иванченко: «Мы заботимся о том, чтобы наши покупатели получали свои товары наиболее удобным для них способом. Например, в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» можно забрать товар уже через 15 минут после оформления заказа на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать доставку на такси прямо до двери в течение двух часов. Это очень удобна опция, особенно если что-то сломалось или если вы не успели купить подарок, сохранить фото на внешнем диске или заменить чехол у телефона. Помимо этого, мы развиваем присутствие наших брендов и сервисов на всех ключевых маркетплейсах. Теперь для удобства клиентов на «Яндекс Маркете» мы добавили оперативную доставку не только товаров из магазина «Эльдорадо», но и из «М.Видео» – покупатель может выбрать товар на сайте маркетплейса в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, и он будет доставлен течение двух часов независимо от его габаритов и стоимости».

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