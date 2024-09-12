CDEK.Shopping открыл предзаказ на PlayStation 5 Pro

Cервис по доставке зарубежных товаров CDEK.Shopping открыл предзаказ обновленной консоли PlayStation 5 Pro. Сейчас пользователи могут забронировать игровую приставку, и после старта продаж получить ее в числе первых. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Среди ключевых особенностей PlayStation 5 Pro — почти в два раза усиленное графическое ядро, улучшенный RTX и ИИ-апскейлер PSSR, который улучшает изображение до 4К. Почти все популярные игры «дотянут» графику до уровня PS5 Pro. Стоимость приставки — 99 692 руб., уже с учетом таможенных пошлин и сборов.

Эксперты из CDEK.Shopping проанализировали спрос пользователей на игровые приставки, и среди всех игровых приставок PS занимают второе место после Valve. Это связано с тем, что пользователи чаще предпочитают портативные приставки. Однако среди стационарных — PS5 остается самой популярной. С начала 2024 г. продажи PlayStation 5 выросли на 29,2%. Самыми популярными оказались: PlayStation 5 Slim на 1 ТБ — 23,1%, Playstation Portal Remote Player для PS5 — 15,8%, PlayStation 5 Slim Digital Edition на 1 ТБ — 15,5%, при этом модель предыдущего поколения — PlayStation 4 Slim на 1 ТБ все еще занимает 3% от всех продаж игровых приставок.

PlayStation 5 Pro уже появилась на витрине CDEK.Shopping и доступна к предзаказу.