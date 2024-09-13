«Яндекс» представил «Библиотеку знаний Нейро»

«Яндекс» представил «Библиотеку знаний Нейро», в которой собраны самые интересные вопросы к сервису на разные темы и ответы на них. Изучая их, пользователи смогут расширить свой кругозор, разобраться в интересующей теме и узнать много новых фактов из мира технологий, науки, культуры, путешествий и других областей. Сервис наглядно показывает, как можно взаимодействовать с нейросетями, — например, использовать их не только для поискового сценария, но и сравнивать сразу несколько объектов или быстро изучать разные мнения по теме. Библиотека будет регулярно пополняться новыми знаниями.

Примеры запросов в сервисе разделены по категориям, среди которых полезные советы, экономика и финансы, красота и стиль, еда, наука и образование, психология и отношения и другие. Категории отражают реальный интерес пользователей к «Нейро» по разным сценариям. Так, практически 30% вопросов относятся к науке и образованию. Например, сервис просят объяснить научные теории или рассказать о законах физики.

Библиотека «Нейро» составлена на основе популярных обезличенных агрегированных запросов пользователей. Для того чтобы отобрать наиболее яркие примеры вопросов и ответов, компания разработала специальную систему фильтрации данных. Она помогает проверять запросы и результаты выдачи на качество и интерес аудитории к теме.