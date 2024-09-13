CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» представил «Библиотеку знаний Нейро»

«Яндекс» представил «Библиотеку знаний Нейро», в которой собраны самые интересные вопросы к сервису на разные темы и ответы на них. Изучая их, пользователи смогут расширить свой кругозор, разобраться в интересующей теме и узнать много новых фактов из мира технологий, науки, культуры, путешествий и других областей. Сервис наглядно показывает, как можно взаимодействовать с нейросетями, — например, использовать их не только для поискового сценария, но и сравнивать сразу несколько объектов или быстро изучать разные мнения по теме. Библиотека будет регулярно пополняться новыми знаниями.

Примеры запросов в сервисе разделены по категориям, среди которых полезные советы, экономика и финансы, красота и стиль, еда, наука и образование, психология и отношения и другие. Категории отражают реальный интерес пользователей к «Нейро» по разным сценариям. Так, практически 30% вопросов относятся к науке и образованию. Например, сервис просят объяснить научные теории или рассказать о законах физики.

Библиотека «Нейро» составлена на основе популярных обезличенных агрегированных запросов пользователей. Для того чтобы отобрать наиболее яркие примеры вопросов и ответов, компания разработала специальную систему фильтрации данных. Она помогает проверять запросы и результаты выдачи на качество и интерес аудитории к теме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Чудинов, Почта России: Некоторые сложные кибероперации так и остаются нерасследованными

«Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве

Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

Ozon арендует серверы в 14 странах, включая дальнее зарубежье

Глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона

Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/