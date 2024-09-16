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Genotek запустит онлайн-сервис медицинских консультаций с учетом генетического профиля

Компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине, объявила о покупке бизнеса «Яндекса» в направлении телемедицины, работающего под брендом «Яндекс Здоровье». На его инфраструктуре компания планирует предложить уникальные персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента. Руководитель сервиса «Яндекс Здоровья» Федор Киреев присоединится к команде Genotek. Врачи, сотрудничающие с «Яндекс Здоровьем», продолжат проводить онлайн-консультации в обычном режиме.

Пациенты Genotek смогут дистанционно проходить комплексные чекапы, получать онлайн-консультации врачей разного профиля и рекомендации, основанные на генетическом профиле и других данных о здоровье. Например, индивидуальные программы снижения веса с персонализированными рекомендациями по питанию и физической активности.

«Сотрудничество с высококвалифицированными врачами самых разных направлений позволит клиентам Genotek получить максимально точные рекомендации по управлению своим здоровьем. А специалистам в области генетики и биомедицины даст доступ к более обширным и разнообразным данным для разработки еще более эффективных методов диагностики и лечения», – сказал Федор Киреев.

«Алгоритмы на основе AI и ML позволят анализировать не только генетические данные, но и другие показатели здоровья. Так мы сможем создавать комплексный прогноз риска развития заболеваний и предлагать меры профилактики», – отметил директор по науке Genotek Александр Ракитько.

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