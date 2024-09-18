CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

Крупнейший девелопер Коми подключил пятый ЖК к платформе Ujin

Жители ЖК «Урман» от застройщика СКАТ получили возможность пользоваться самыми современными сервисами «умного здания» от российской ИT-компании «Юникорн». Ранее девелопер подключил к единой цифровой среде на базе платформы Ujin ЖК «Аура», «Платон», «Русская роща» и «Бьярма». Цифровая платформа, на основе которой осуществляется управление многоквартирными домами, экономит время и ресурсы управляющей компании, позволяя выстраивать доверительные отношения с жителями. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

ЖК «Урман» — это современный жилой комплекс, расположенный в микрорайоне «Орбита» в Сыктывкаре. Он состоит из трех домов, которые образуют закрытый для въезда машин двор. Ключевая идея комплекса и двора — единение человека и природы, комфорт и безопасность.

СКАТ выбирает системный подход реализации своих проектов. Поэтому автоматизация и цифровизация управления домом – один из приоритетов девелопера. Все сервисы «умного ЖК» доступны жителям «Урмана» в мобильном приложении. Используя смартфон, можно отправлять заявки в управляющую организацию на обслуживание и ремонт общедомового имущества, получать и оплачивать квитанции, а также дистанционно управлять видеодомофоном, открывая двери подъезда из любой точки мира. Также в мобильном приложении можно в режиме реального времени просматривать видео с камер, установленных на парковке, во дворе и местах общего пользования.

Смарт-сервисы позволяют не тратить время на рутинные задачи, например, по передаче показаний счетчиков в управляющую организацию: система умного здания сама сделает это за жителей. Система проанализирует и оптимизирует расход коммунальных ресурсов. При желании жильцов на базе мобильного приложения можно создать собственную систему умного дома в своей квартире, подключив совместимые умные устройства.

«Мы живем в реальности, в которой управляем разными сферами жизни с телефона. Нам приятно осознавать, что СКАТ — первый девелопер в Коми, внедривший мобильное приложение в повседневность жителей построенных нами ЖК. Так мы делаем каждый день в новом доме еще комфортнее, проще и приятнее, — сказал представитель застройщика — заместитель директора по маркетингу и продажам Виталий Суханов. — Это полностью созвучно с ключевой идеей компании — не строить квадратные метры, а создавать архитектуру жизни».

«СКАТ – давний партнер Ujin, для которого цифровизация – гармоничная и важная составляющая жилого пространства. Застройщик идет в ногу с временем, обретая не только конкурентные преимущества, но и доверие своих клиентов. Подключая каждый новый объект к смарт-инфраструктуре, растет качество самого девелоперского продукта. Мы рады предложить свои технологии для воплощения в жизнь самых смелых желаний», – сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

В России заработал электронный реестр повесток. Не отозвавшихся призывников будут наказывать

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

Оптимизация ИТ - инфраструктуры

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/