Restate: перезапуск классифайда и партнерство с AdAurum Group

Классифайд на рынке недвижимости Restate и группа компаний цифрового маркетинга AdAurum объединили свои усилия. Результатом стали перезапуск «Витрины недвижимости» и заметное расширение инвентаря. Об этом CNews сообщили представители Restate.

В честь своего 20-летия команда Restate не просто визуально изменила облик сайта, но и значительно улучшила интерфейс. Теперь классифайд комфортен в использовании как на десктопе, так и в мобильном телефоне.

Отдельно стоит отметить, что весна–лето 2024 г. были посвящены проработке всех разделов проекта, связанных с первичной недвижимостью. И уже к осени это дало ощутимый результат – кратный рост в трафике и запросах, связанных с новостройками Москвы и Санкт-Петербурга.

За счет SEO-оптимизации и улучшения контента, а также благодаря усердной работе команды Restate, значительно повысилось качество и количество трафика. Сегодня лояльная аудитория классифайда насчитывает до одного млн. посетителей ежемесячно, которым доступен выбор из более чем 1,1 млн. актуальных объявлений по аренде и продаже всех типов недвижимости.

«Меняя Restate, мы не обошли стороной и аналитические инструменты. Для развития b2c сервисов были полностью обновлены наши самые цитируемые сервисы: графики цен и калькулятор ипотеки. Ведь регулярное обновление сервисов анализа данных помогает пользователям принимать более точные и взвешенные решения о покупке недвижимости. И, конечно, от этих сервисов зависит наша собственная аналитика. Ее данные цитируются федеральными и региональными СМИ и ежегодно служат основой для сотен материалов, позволяя нам закрепиться в ТОП рейтинга "Медиалогии"», — сказал Андрей Добрый, исполнительный директор «Витрины недвижимости» Restate.

Также в классифайде изменилась система работы со звонками и целевыми обращениями. Теперь Restate отдельно верифицирует трафик новостроек и ориентируется на работу только с теплым и горячим трафиком, имеющим высокий DRR для застройщика.

«Мы в AdAurum Group всегда открыты новому, будь то собственные направления или партнёрство. Нас очень заинтересовала трансформация Restate, а также объем работы, который удалось проделать команде, — сказала Екатерина Лисовская, коммерческий директор AdAurum Group. – Поэтому мы рады объявить, что теперь эксклюзивные продажи Витрины недвижимости будет вести именно AdAurum Group. Уверена, что совместными усилиями, нам удастся достичь вершины, где Restate будет одним из самых эффективных классифайдов Рунета, прозрачным и понятным для отделов продаж и маркетинга застройщиков».

«Витрина недвижимости» Restate берет ориентир на комфорт пользователей и их потребности. По мнению команды, именно это залог эффективного продукта. А расширенный инструментарий, инвентарь в таких направлениях как perfomance и brandformance продвижение, а также новая, более глубокая экспертиза сделают проект максимально эффективным для клиентов.