Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года

МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне 2024 г. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске вошел в топ-7 популярных мест у туристов. При этом большую часть визитов совершили жители других регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 г. выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в поселке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») — на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял горноалтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

Топ-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 г., доля от всех поездок на ГЛК

66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днем (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила три дня.

Большую часть визитов на ГЛК летом 2024 г. совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живет поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» — доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.

Исследование проведено сервисом путешествий МТС Travel на базе геоаналитики МТС. Анализировались наиболее популярные горные курорты России летом 2023 и 2024 гг. С целью исключить нетуристические посещения были ограничены срок пребывания на ГЛК, а также частота поездок на пользователя на один и тот же курорт.