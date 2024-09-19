«МегаФон»: Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии

Кировский район стал самым онлайн-активным в Северной Осетии. Жители района в среднем расходуют по 24 ГБ в месяц. Это значение на 11% опережает показатели ближайшего в рейтинге Моздокского района, где за тот же период абоненты загружают по 21 ГБ. Цифры представили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные клиентов с января по август 2024 г.

Замыкает тройку лидеров по востребованности интернета Пригородный район, граничащий со столицей региона. Здесь ежемесячный объём дата‑трафика на абонента составляет 19,5 ГБ. Для сравнения в среднем житель Северной Осетии с сим‑картой оператора скачивает около 18,9 ГБ информации. В топ‑5 также вошли районы — Дигорский и Правобережный.

«Мы оперативно реагируем на потребительский спрос и строим базовые станции там, где появляется такая необходимость. В этом году работы уже прошли в небольших населенных пунктах Пригородного и Моздокского районов. К сентябрю инфраструктурные объекты установили в Кировском районе: в селе Эльхотово и станице Змейская. Наша цель — сделать использование цифровых сервисов в сельской местности столь же удобным, как и в крупных городах», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании.

Новое оборудование запущено сразу в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения. Помимо голосовой связи в стандарте 2G, местным жителям доступна технология VoLTE, передающая голос в сети четвёртого поколения (4G). С её помощью можно с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и его чёткости.