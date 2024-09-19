Рост доли рекламной модели монетизации в структуре российского рынка онлайн-кинотеатров

Доля рекламной модели монетизации в структуре российского рынка легального видео составляла 32,2% в 2023 г. По сравнению с 2022 г. рынок AVOD вырос на 12%. Однако по объемам 2024 г. пока рано делать точные прогнозы, так как цифры могут в значительной степени поменяться с учетом результатов осеннего «высокого сезона», отметил Дмитрий Колесов, директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting,

Рекламная модель монетизации AVOD подразумевает интеграцию рекламы в видео (In-stream) или ее размещение вне видео (Out-of-stream). За счет этого пользователи могут бесплатно просматривать все фильмы и сериалы. Об этом CNews сообщили представители Tvigle.

Несмотря на то, что большинство онлайн-кинотеатров функционируют на основе платных моделей монетизации (SVOD, TVOD, EST), в России по-прежнему остается востребованной рекламная модель.

По данным аналитической компании J’son & Partners Consulting, в период с 2022 по 2023 гг. онлайн кинотеатры продолжили свой рост, и их доля в общем объеме рынка легального видео Росии составила 75,3% в 2023 г. (73,7% в 2022 г.). Это свидетельствует о росте востребованности услуг онлайн-кинотеатров среди населения России. Аналитики прогнозируют, что рост доходов онлайн-кинотеатров продолжится в ближайшие годы.