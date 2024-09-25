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Yandex Cloud ускорит разработку цифровых продуктов в облаке с помощью Serverless Integrations

Компания Yandex Cloud запустила сервис Serverless Integrations для более быстрой разработки продуктов в облаке. Теперь при создании цифровых решений ИТ-специалисты смогут без написания кода автоматизировать рабочие процессы — например, обработку онлайн-заказов и мониторинг систем безопасности. Благодаря этому можно ускорить разработку приложений от 10% до 70% в зависимости от задач и специфики компании. Serverless Integrations доступен пользователям Yandex Cloud по запросу. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Связать рабочие процессы между собой можно с помощью инструмента Workflows: пользователю достаточно пошагово описать последовательность операций с помощью разметки, понятной любому члену продуктовой команды. В нужный момент сервис сам запустит эти процессы и проконтролирует их выполнение. Например, если в онлайн-магазин поступает новый заказ, сервис автоматически проведет оплату, передаст информацию на склад для отгрузки и так далее. В будущем в Workflows появится визуальный интерфейс, в котором всю последовательность шагов можно будет составить из блоков, как в конструкторе.

«Запуск Serverless Integrations позволит нашим клиентам сосредоточиться на логике решения задачи, а не на деталях технической реализации. Обычно даже для запуска бизнес-процессов в облаке требуется написать код, настроить конфигурации и учесть множество технических особенностей. LowCode- и LowOps-решения делают облачные сервисы более доступными, снижают требования к квалификации сотрудников и освобождают их время для других задач», — сказал директор по продуктам Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

По результатам опроса аналитического агентства Forrester, 87% разработчиков в корпорациях уже используют LowCode-сервисы по крайней мере для части своей работы.

Также для автоматизации процессов в сервисе Serverless Integrations можно использовать EventRouter — инструмент для обмена информации между внутренними сервисами о новых событиях в системе. В отличие от Workflows, он больше подходит для мало связанных между собой приложений, в которых нельзя описать точную логику выполнения процессов.

С помощью Serverless Integrations можно быстро создавать более гибкие и масштабируемые приложения на базе современной event-driven архитектуры. Это подход к разработке ПО, в котором приложение состоит из множества независимых процессов, каждый из которых запускается в ответ на то или иное событие в системе. В основе таких решений лежит специальный оркестратор, который агрегирует все поступающие в систему данные и реагирует на них. В Serverless Integrations таким оркестратором является Workflows.

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