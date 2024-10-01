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Обновлённый видеоредактор и создание клипов: «VK Видео» расширяет инструменты для авторов

Авторы «VK Видео» смогут редактировать ролики после загрузки, создавать клипы из длинных видео в пару кликов, а также прикреплять клипы к длинным видео для промо. Новые инструменты значительно упростят авторам работу с контентом.

Авторы получили возможность редактировать видео после добавления на канал. Изменения можно вносить без необходимости удаления и повторной загрузки ролика. Авторы могут обрезать видео в начале и конце, а также вырезать ненужные фрагменты из любой части. Новая функция пригодится, когда, например, необходимо удалить нативную рекламу после окончания договора. Все метрики, такие как количество просмотров, лайки и комментарии, сохраняются.

Функция доступна в веб-версии VK Видео.

С новой функцией в меню появится кнопка «Создать клип», позволяющая выбрать необходимый эпизод для дальнейшего редактирования в специальном редакторе клипов. Здесь можно обрезать, добавлять музыку и субтитры, а затем публиковать готовый клип. Функция «Умная обрезка» автоматически преобразует горизонтальное видео в вертикальный клип, сохраняя самый интересный элемент.

Этот инструмент доступен в мобильных приложениях «ВКонтакте» на iOS и Android.

Привязка клипов к длинным видео. Функция позволяет связывать короткие клипы с длинными видео и станет полезна для создания тизеров и продвижения основного контента. Авторы могут прикреплять до двадцати коротких роликов к длинному видео в режиме редактирования. Данная функция доступна как для опубликованного контента, так и для нового, что позволяет авторам расширять дистрибуцию и улучшать взаимодействие с аудиторией.

Расширение инструментов редактирования в «VK Видео» упрощает процесс работы с видео и позволяет авторам поддерживать актуальность контента без дополнительных усилий.

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