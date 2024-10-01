Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО

МТС объявила о реализации нового функционала сервиса «МТС Инвестиции» на основе обратного РЕПО для широкого круга розничных инвесторов, который позволяет ежедневно получать высокую доходность, близкую к ключевой ставке Банка России, с возможностью инвестировать средства на более короткие сроки по сравнению с другими инструментами с фиксированной доходностью – от 1 дня до 3 месяцев с доходностью до 19,5% годовых, отмечают в МТС. Минимальная сумма инвестирования составляет 1 тыс. руб.

В настоящий момент новый функционал «Смарт Профит» в мобильном приложении сервиса «МТС Инвестиции» − единственное на российском рынке предложение с механизмом обратного РЕПО, специально разработанное и доступное для широкого круга розничных инвесторов, отмечают в МТС.

Обратное РЕПО – это сделка покупки ценных бумаг с обязательством их продажи в определенный момент в будущем. Этот механизм позволяет клиенту – физическому лицу – размещать денежные средства на бирже под обеспечение клирингового сертификата участия (КСУ). КСУ представляет собой неэмиссионную ценную бумагу, выдаваемую Центральным контрагентом – НКО ЦК «Национальный Клиринговый Центр» в обмен на высоколиквидные корпоративные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ), передаваемые участниками биржевой торговли в имущественный пул «КСУ GC Bonds». Проценты на вложенную сумму начисляются пользователю «МТС Инвестиции» ежедневно на его брокерский счет при закрытии каждой сделки РЕПО.

«Функционал «Смарт Профит», реализованный командой «МТС Инвестиций», открывает для самого широкого круга пользователей возможности, ранее доступные только институциональным инвесторам или клиентам с крупным капиталом. Обратное РЕПО интересно тем, кто хочет максимизировать доходы от инвестиций на фоне растущей ключевой ставки, но при этом может разместить средства только на короткие сроки – от нескольких дней до пары месяцев – или не обладает большой суммой для получения более выгодной доходности за счет иных финансовых инструментов. Так, по нашим оценкам, большинство клиентов держат на счетах суммы выше средних трат на неделю, которые могли бы не просто лежать, а приносить доход», − сказал руководитель сервиса «МТС Инвестиции» Роман Степанов.

Сервис «МТС Инвестиции» доступен на сайте или в мобильном приложении для всех видов инвестиций: от вложений в ценные бумаги до доверительного управления. Функционал «Смарт Профит» в сервисе доступен клиентам приложения «МТС Инвестиции» на ОС Android и iOS.