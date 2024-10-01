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Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг

Группа компаний «Островок» продолжает обновлять бренды, входящие в ее состав: сервис для организации деловых поездок «Островок Командировки» представил новый визуальный стиль и логотип. Ранее в апреле 2024 г. ребрендинг провел сервис для самостоятельных путешественников «Островок». Об этом CNews сообщили представители «Островок».

Ребрендинг сервиса «Островок Командировки» приурочен к старту очередного высокого бизнес-сезона – во многих компаниях деловые поездки возвращаются после традиционного перерыва на летний сезон.

Любовь Васильева, руководитель сервиса «Островок Командировки»: «Мы рады вернуться в активный рабочий режим обновленными – наш продукт постоянно обновляется с учетом потребностей бизнес-пользователей, запускаются новые услуги и инструменты. Для бренда тоже пришло время для визуальных изменений».

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Островок
Сервис «Островок Командировки» провел ребрендинг

В рамках ребрендинга сервис «Островок Командировки» перешел на кириллическое написание первого слова, при этом приставка «Командировки» осталась неизменной и подчеркивает идентификацию бренда внутри группы. Эти же изменения коснулись логотипа бренда.

Любовь Васильева: «Экспертиза компании в деловых поездках насчитывает более восьми лет, а в 2022 г. направление выделилось в самостоятельный бренд в составе группы. Мы уверены, что оформление командировки может и должно быть бесшовным на всех этапах – от оформления услуги до отчетности о поездке. Новый визуальный стиль сервиса более цельный и дружелюбный, он поможет закрепить ассоциацию, что бронировать деловые поездки можно комфортно, предсказуемо и без стресса».

Новая цветовая палитра бренда расширилась, но осталась узнаваемой. Основным цветом стала спокойная светлая охра. Ее дополняет солнечно-оранжевый, который используется для создания акцентов. В фирменном стиле появились нюдовый и пепельно-серый оттенки, которые служат фонами в визуальной коммуникации. Для создания контрастов в палитре сохранились черный и белый.

«При разработке новой цветовой гаммы мы выбирали цвета, которые передают основную идею бренда: планирование командировки – это приятный процесс, который может проходить без какого-либо стресса. Именно поэтому мы остановились на теплой масляной палитре, которая визуально транслирует уверенность в том, что с нашим сервисом все пройдет гладко и легко – буквально как по маслу», – сказала Олеся Ващенко, руководитель команды бренд-маркетинга «Островок Командировки».

Особую роль в новом визуальном стиле бренда «Островок Командировки» играет буква «О», отсылающая к названию головной компании «Островок». Как и в брендинге «Островка», ее многократное повторение служит приемом фирменной графики и используется в дизайне, фотостиле, на носителях, мерче и раздаточных материалах бренда.

Сайт и мобильное приложение сервиса «Островок Командировки» уже обновились в соответствии с новым стилем. Разработкой нового брендинга занималось креативное агентство The Clients.

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