Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились

В экосистеме «Контур» прошла интеграция учетного сервиса «Бухгалтерия» в отчетную систему «Экстерн». Теперь предприниматели и бухгалтеры могут решать все задачи по учету, начислению зарплаты и отчетности «в одном окне», выбирая необходимый набор инструментов для работы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Экстерн» — система отчетности, которая помогает отправлять сведения в госорганы по актуальным формам, отвечать на требования и сверяться с ФНС, а встроенная проверка отчетов позволяет избежать ошибок. Пользователи загружают отчеты в «Экстерн» из бухгалтерских программ или заполняют их вручную.

«Контур.Бухгалтерия» — система для учета, начисления зарплаты и отправки отчетности небольших предприятий. По данным учета и зарплатных начислений в «Бухгалтерии» автоматически заполняются отчеты для ФНС и СФР.

Теперь «Бухгалтерия» вошла в состав «Экстерна», и пользователи единой системы могут работать в режиме «одного окна»: больше не нужно переносить сведения из одной программы в другую. В системе можно вести налоговый и бухгалтерский учет, работать с кадрами, отправлять отчеты, отвечать на письма и требования. «Экстерн» формирует книги учета доходов и расходов и другие учетные регистры. На основе данных учета автоматически заполняется отчетность для ФНС и СФР.

Дополнительные инструменты позволяют обмениваться электронными документами с контрагентами, сверяться с нормативно-правовой базой, проверять контрагентов на благонадежность, формировать управленческие отчеты для руководителя и анализировать состояние бизнеса.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Главная цель «Контура» — создавать удобную и эффективную экосистему для бизнеса, чтобы предприниматели, бухгалтеры и другие специалисты могли работать в едином интерфейсе. Объединение учетного и отчетного сервисов в системе «Контур.Экстерн» поможет пользователям тратить меньше времени на рутину и не переключаться между программами, а общение с госорганами и поставщиками сделает проще и прозрачнее.

Павел Орловский, руководитель «Контур.Экстерна»: «Наша стратегическая цель — закрыть для бухгалтера все бизнес-процессы в одном сервисе, который будет удобным и надежным, позволит выбирать необходимый перечень возможностей. Мы объединили сервисы, чтобы пользователи могли получить лучшее от каждого из них. Объединились и усилия наших команд, чтобы лучше поддерживать и развивать систему. Теперь в «Контур.Экстерне» малый и средний бизнес может по-прежнему качественно решать вопрос подготовки и сдачи отчетности, а еще вести учет, рассчитывать налоги, начислять зарплату».

Возможности учета «Контур.Экстерна» подойдут для малых и средних коммерческих организаций, без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, ОСНО, патенте.