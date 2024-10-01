«Яндекс Недвижимость» представила «Старт Продаж» - новый инструмент для запуска продаж новостроек

«Яндекс Недвижимость» запустила инструмент промо-кампаний для девелоперов – «Старт продаж». Новая функция поможет рассказать целевой аудитории о выходе нового ЖК в продажу через основные каналы сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости».

При подключении инструмента на карточке ЖК появляется промо-баннер «Старт продаж», ведущий на список квартир. Также в карточке ЖК появляется уникальный блок «Преимущества ЖК», в котором девелопер в формате сторис может рассказать об уникальных преимуществах нового комплекса. Рекламные кампании в «Старте продаж» будут сопровождаться e-mail и push-рассылками, охватывающими до 400 тыс. человек в Москве и Московской области и до 160 тыс. человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также публикациями в официальном Telegram-канале «Яндекс Недвижимости».

«Согласно нашим исследованиям, один из страхов покупателя квартиры - сделать неправильный выбор. Пользователю важно видеть не только те объекты, которые есть в данный момент, но и те, что вот-вот появятся. В то же время девелоперам как никогда важно вовремя информировать свою аудиторию о запуске новых проектов, - сказала Ирина Литвинова, руководитель сектора новостроек сервиса «Яндекс Недвижимость». - Многочисленные рекламные каналы, которые использует «Старт продаж», поддержат запуск кампании застройщика, а новая визуализация объявлений на сайте будет полезна и информативна для всех пользователей».

Кампании в «Старте продаж» также помогут проинформировать о вводе нового ЖК потенциальных клиентов, которые ранее интересовались этим комплексом на сайте «Яндекс Недвижимости». Эта аудитория пользователей получит сообщения в W******p, e-mail-рассылку и push-уведомление о начале продаж или получит информацию в телефонном звонке. По результатам тестирования инструмента, поддержка «Старта продаж» в каналах «Яндекс Недвижимости» дает дополнительный охват целевой аудитории и помогает в первые две недели получить больше звонков (до 56%) от потенциальных клиентов.

Инструмент «Старт продаж» поддерживается дополнительными охватными рекламными кампаниями в рекламной сети «Яндекса», а также публикациями в региональных Telegram-каналах и пабликах VK в тех регионах, где отсутствует собственный Telegram-канал компании. По результатам тестирования, промо-активности потенциально помогут охватить до 92% целевой аудитории, которая познакомилась с брендом застройщика на сервисе «Яндекс Недвижимость», но не заходила на сайт девелопера в последние 90 дней, а также привлечь дополнительно до 6% нового трафика на сайт застройщика.

Фильтр «Старт продаж» появился в разделе «Новостройки» сервиса «Яндекс Недвижимость» и в его мобильной версии.