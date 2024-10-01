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Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет

«СберМобайл» подключился к социальной программы «Карта гражданина Молдовы». Приобрести такую карту может любой гражданин Молдовы старше 18 лет, живущий в России. Теперь услуги связи и цифровые сервисы Сбербанка, его дочерних компаний и партнеров доступны владельцам карты на особо выгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Держатели карты получают мобильную связь и интернет от «СберМобайл» на шесть месяцев, потом договор можно продлить. Тариф «Оптимальный» включает 10 SMS, безлимитную мобильную связь с защитой от спама, безлимитные мессенджеры, 30 ГБ интернета, а при переходе с другого оператора — еще 30 ГБ трафика каждый месяц.

В пакет также входит подписка «СберПрайм», которая включает в себя привилегии в финансовой сфере, лайфстайл и e-com, например, бесплатную в обслуживании «СберКарту» и уведомления по ней, дополнительную категорию кешбэка бонусами «Спасибо» за покупки у партнеров Сбербанка, безлимитный доступ к HiFi-стримингу Звук и онлайн-кинотеатру Оkkо.

Павел Никифоров, директор по коммуникациям «СберМобайл»: «Мы рады поддержать это полезное начинание. Карта гражданина Молдовы поможет пользователям не только экономить на многих вещах, включая сотовую связь, но и адаптироваться в России. В результате люди быстрее обретут новые связи и почувствуют себя как дома».

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