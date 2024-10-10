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Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200

Бренд Honor объявил о доступности функции «Круг для поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует привычный пользовательский опыт и обеспечивает интуитивно понятный способ для поиска информации в интернете. Об этом CNews сообщили представители Honor.

«Применение искусственного интеллекта меняют работу, образование, творчество и взаимодействие с устройствами. Смартфоны стали основным инструментом для поиска информации, перевода текста на разные языки, шопинга, социальных сетей и множества других задач», — сказал CEO Honor Джордж Чжао. — «Мы стремимся предоставлять пользователям новые технологии искусственного интеллекта и, благодаря тесному сотрудничеству с Google, внедряем в две популярные линейки смартфонов AI-инструменты для быстрого и удобного поиска информации при помощи интуитивного жеста».

«Круг для поиска» позволяет пользователям мгновенно находить в Google все, что они видят на экране смартфона. С помощью этой функции можно обвести любой фрагмент текста, объект на фотографии или видео — и получить нужную информацию без необходимости переключаться между приложениями и совершать лишние взаимодействия с интерфейсом.

Ранее в 2024 г. Honor анонсировал создание четырехуровневой архитектуры с гибридными технологиями искусственного интеллекта на устройствах и в облаке, которые объединены с многоуровневой системой безопасности и технологиями Honor Personal Cloud Compute для конфиденциальности и защиты данных при взаимодействии с ИИ.

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