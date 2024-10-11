CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области

МТС сообщает о расширении сети LTE в деревне Первый воин Орловской области. После запуска дополнительного телеком-оборудования увеличилась зона покрытия стабильной связи в районе деревни, а скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС включили в деревне Первый воин дополнительный диапазон LTE900. Уверенный цифровой сигнал покрывает берега реки, известной с XVI века под названием Воинка (сейчас Кола). Радиосигнал «добивает» и до огромного липового парка, в зарослях которого спрятана легендарная заброшенная усадьба Новосильцевых. Когда-то здесь любили гостить Фет, Тургенев, Тютчев и Лев Толстой, теперь сюда приезжают ценители экстремального туризма, чтобы отыскать руины главного дома, флигелей, пересохших каскадных прудов и, конечно, таинственную каменную беседку-ротонду.

«Орловская область привлекает многообразием старинных исторических мест. Расширяя зону покрытия LTE, мы повышаем туристическую привлекательность удаленных региональных локаций, на которые есть спрос у путешественников и краеведов. Теперь добраться до них, чтобы поделиться фото и видео стало еще проще. Высокоскоростной интернет – это базовая необходимость для обычных жителей и туристов. Ведь он позволяет оставаться на связи в дороге и пользоваться привычными цифровыми сервисами. Поэтому мы продолжаем расширять сеть в районах и улучшать покрытие там, где это необходимо», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США

На Украине арестован создатель VPN, позволявшего ходить на российские сайты. Ему грозит срок 15 лет

«Википедия» создала спецгруппу по борьбе с плодами искусственного интеллекта

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Смартфоны с хорошими камерами стоимостью до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: