К новому хоккейному сезону «МегаФон» улучшил связь на ледовой арене «Трактор»

Телеком-оператор «МегаФон» модернизировал сеть на домашней арене ХК «Трактор», в результате максимальная скорость мобильного интернета на площадке может достигать 330 Мбит/с. Помимо этого, «МегаФон» и челябинская команда договорились о партнерстве в сезоне 2024/2025. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инфраструктура на ледовой арене готова к новым соревнованиям: для обеспечения гостей, сотрудников и спортсменов качественной голосовой связью и интернетом специалисты оператора запустили дополнительные слои в 4G на спортивном объекте, рассчитанном на 7500 зрителей.

Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, по итогам сентября 2024 г. количество абонентов на ледовой арене «Трактор» в Челябинске выросло на 32% год к году, а объем потраченного трафика увеличился сразу на 67%.

Помимо этого, телеком-оператор и ХК «Трактор» подписали договор о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов и генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

«В этом сезоне мы рады объявить о начале сотрудничества с челябинским “Трактором”. Нас объединяет многое: стремление быть лидерами в своем деле, работа на высоких скоростях и нацеленность на результат. Уверен, что в этом году успехи клуба порадуют огромное сообщество хоккейных фанатов не только в регионе, но и за его пределами. Мы со своей стороны поддержим зрителей и спортсменов на домашних матчах, обеспечив качественный 4G-сигнал на ледовой арене», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

Сейчас средняя скорость на спортивной площадке составляет 85 Мбит/с, а максимально мобильный интернет может разогнаться до 330 Мбит/с.

«Партнерство с крупнейшим игроком российского телеком-рынка — большой шаг навстречу нашим болельщикам, которые смогут получить сервис совершенного иного уровня на домашней арене. Информационная стабильность и скорость в принятии решений — две важнейшие составляющие работы мобильного оператора и хоккейного клуба, объединяющие нас в стремлении быть лучше. Рад, что с сегодняшнего дня мы будем идти вместе, ставя перед собой новые совместные цели», — сказал соглашение генеральный директор «Трактора» Иван Савин.