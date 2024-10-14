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Полисы ДМС появились на «Яндекс Маркете» для бизнеса

Клиенты «Яндекс Маркета» для бизнеса теперь могут приобрести полисы добровольного медицинского страхования от «АльфаСтрахование» для своих сотрудников со всеми необходимыми опциями через маркетплейс. За первую неделю с момента запуска заявку оформили уже более 20 компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Полис включает в себя поликлиническое обслуживание и вызов врача на дом, можно добавить стоматологию, скорую медицинскую помощь, экстренную и плановую госпитализацию. Кроме того, для родственников сотрудников возможно индивидуальное страхование с учетом корпоративных скидок.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно оставить заявку на специальном лендинге, который можно найти на главной странице «Яндекс Маркета» для бизнеса. Там необходимо заполнить анкету, указав в том числе количество сотрудников, после этого менеджер от «АльфаСтрахование» свяжется с покупателем, чтобы уточнить детали и оформить заявку.

При этом заказчику стоит учитывать, что данный продукт можно оформить на коллективы от четырех человек, а также то, что взносы по ДМС в размере 6% от фонда оплаты труда разрешается включать в расходы на производство.

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