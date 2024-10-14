VK: Более 70% учителей считают, что школьникам будут полезны уроки кибербезопасности

«Сферум» провел опрос и выяснил, как российские педагоги оценивают уровень знаний школьников об угрозах в интернете. Результаты показали, что почти 72% педагогов считает, что уроки кибербезопасности должны быть обязательными в школах, причем, начиная с младших классов. Для 21% опрошенных такие уроки были бы актуальными в средней школе. Об этом CNews сообщили представители VK.

Более половины (54%) опрошенных педагогов заявили, что не сталкивались со взломами аккаунтов в последнее время. Вместе с тем, как показал опрос, почти 20% опрошенных слышали о проблеме взломов аккаунтов от своих знакомых, а 17% получали спам от взломанных друзей. При этом только 11% оценили свои знания о цифровой безопасности как уверенные, еще две трети (34% и 35%) опрошенных считают, что знают о проблеме хорошо или «в некоторой степени уверенно» соответственно.

Результаты опроса также показали, что большинство (89%) педагогов активно использует в своей работе цифровые инструменты — электронную почту, «Сферум», голосового помощника «Марусю» и др.

Опрос «Сферума» проводился с 3 по 5 октября 2024 г. В нем приняли участие более 800 российских педагогов.