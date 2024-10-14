«Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года

«Яндекс Музыка» продлевает бонусную программу поддержки до конца 2024 г., чтобы еще больше артистов смогли реализовать свои музыкальные цели. В рамках инициативы стриминг продолжит направлять бонусные донаты в размере 10 тыс. руб. исполнителям, которых за месяц поддержат десять или более фанатов. Участвовать в бонусной программе можно каждый месяц. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Музыки».

Благодаря «Донатам от фанатов» и дополнительной поддержке сервиса уже тысячи артистов смогли реализовать свои музыкальные цели. Инструментом на текущий момент пользуются 15 тыс. музыкантов.

Все лето 2024 г. «Яндекс Музыка» поддерживала исполнителей бонусными донатами в размере 10 тыс руб. Их могли получить музыканты, которые летом подключили «Донаты от фанатов», а также те, кому в этот период донат направили десять или более слушателей.

«Летняя бонусная программа вызвала большой отклик от артистов. Кто-то на донаты купил свою первую гитару, а кто-то реализовал креативное промо к альбому и смог увеличить аудиторию слушателей. Мы видим, как инструмент «Донаты от фанатов» вдохновляет и драйвит музыкантов, поэтому хотим, чтобы до конца года еще больше артистов воплотили в жизнь свои творческие задумки и заложили хорошую основу для продуктивного 2025 г. Мы, в свою очередь, дополнительно поддержим их в этом», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

За три месяца в программе приняли участие более 5 тыс. музыкантов. По статистике сервиса, чаще всего артистам нужна была поддержка слушателей в записи треков и покупке музыкального оборудования, например, миди-клавиатуры или микрофона. Например, MIRÈLE на донаты в «Яндекс Музыке» планирует приобрести синтезатор, рэпер Карандаш — выпустить клип после своего большого возвращения на сцену, а R.A.SVET — инвестировать в новый трек и креативный ролик. Кроме того, артисты отмечают, что их воодушевляет обратная связь от поклонников, которая приходит вместе с донатами. Слушатели могут оставлять комментарий своим любимым исполнителям с суммой доната от 750 руб.

«Вместе с донатами в «Яндекс Музыке» я получаю много приятных слов. Я коплю на новый синтезатор, мы уже собрали на него половину необходимой суммы. Если пишут, то благодарности и комплименты, я делюсь комментариями в своем telegram-канале, и мы радуемся всем чатом», — сказал MIRÈLE.

«Донаты от «Яндекс Музыки», в первую очередь, улыбают эмоционально и очень вдохновляют. Всегда радостно видеть сообщения от своих друзей, слушателей, всех, кто в своем формате благодарит или отзывается о творчестве. В общем, для меня эта история про такие виртуальные валентинки, способ маякнуть артистам, которые тебе нравятся. А во-вторых, набегает приятная сумма, которую мы инвестируем в запись новой песни и креатив, например, съемки видео», — сказал R.A.SVET.

«Большое спасибо слушателям за массу теплых слов и донаты на «Яндекс Музыке». Торжественно клянусь всю сумму потратить на клип или музыкальное оборудование для моей студии, где планирую писать новый альбом. Каждый пятый донат мне приходит с комментарием. Я получаю слова благодарности, как моя музыка проходит через всю жизнь слушателя. Это очень приятно», — сказал рэпер Карандаш.

Найти любимых артистов, кого можно поддержать донатами, теперь будет проще. В разделе «Для вас» появился новый блок «Поддержать артиста». Он показывает пользователю тех исполнителей, которые ему нравятся, и у кого подключен инструмент «Донаты от фанатов».

Кроме того, в подборке отображаются цели накопления, чтобы слушатели могли видеть, какую мечту они помогают исполнить любимому артисту. Обновление стало очередным шагом в реализации стратегии «Яндекс Музыки» по укреплению связи между артистом и его слушателями в приложении стриминга.