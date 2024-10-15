Аналитика «МегаФона»: у жителей Северной Осетии вырос интерес к творчеству Коста Хетагурова

Сегодня в республике отмечают 165-летие со дня рождения Леонардо да Винчи осетинского народа. Накануне дня рождения автора интерес к его творчеству вырос в 27 раз по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали специалисты оператора проанализировав обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Коста Хетагуров родился в небольшом селе у подножия Кавказских гор на юге Северной Осетии. Автор считается основателем осетинской литературной школы. Творческое наследие поэта в ХХ веке получило мировое признание: его произведения переведены на многие языки. Общественная и просветительская деятельности Хетагурова стали объектом постоянного внимания многочисленных исследователей.

Как показывает big data оператора, местные жители и сегодня гордятся связью с гением. Топ-3 посещаемых локаций в республике к сентябрю этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого, выглядит следующим образом: Дом-музей К.Л. Хетагурова и близлежащие локации (прирост трафика год к году – 41 %); арт-объект в Зарамагском сельском поселении (+ 38 %); памятник во Владикавказе (+ 31 %).

Аналитики проанализировали и интернет-трафик на самые популярные веб-ресурсы о Хетагурове и выяснили, что посещаемость сайтов с произведениями выросла в 14 раз, а онлайн-площадок с биографией в 11 раз. Среди ярких почитателей гения замечены абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и республик Северного Кавказа.

«Мы чтим память и гордимся нашим великим творцом. Для того, чтобы его произведения стали еще ближе к современному читателю, наши связисты в этом году установили телеком-оборудование на родине писателя — в Алагирском районе республики. Проведённые работы позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Теперь обладатели зелёной сим-кары могут за одну минуту загрузить 15 двадцатиминутных аудиопроизведений Хетагурова», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии‑Алании.