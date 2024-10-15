«Авито Работа»: при поиске работы россияне указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше предыдущего уровня дохода

«Авито Работа» провела опрос более семи тыс. работающих россиян, чтобы выяснить, насколько зарплатные ожидания, указанные в резюме российских соискателей, отличались от их текущей зарплаты на момент составления документа. Согласно результатам опроса, большинство опрошенных предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 29% делают это всегда, 38% — иногда. В среднем у респондентов, которые указали свои зарплатные ожидания в резюме, уровень ожидаемого дохода был на 32% выше суммы, которую они получали на тот момент. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

18% респондентов повышали свои зарплатные ожидания в резюме относительно текущего дохода на 10–20%, 13% россиян — на 21–30%. У 11% опрошенных указанный в резюме ожидаемый доход незначительно отличался от реального — разница составляла менее 10%. Каждый десятый (10%) участник опроса указывал в резюме сумму текущего дохода, т.е. совсем не менял свои зарплатные ожидания при поиске нового места работы.

В среднем при переходе на новое место работы свои зарплатные ожидания относительно текущего дохода больше всего повышали административные работники, а также сотрудники сферы банков и инвестиций. В этих индустриях среднее значение роста составило 38%.

