«МегаФон» подключил к мобильной сети труднодоступные села в Тюменском Заболотье

Более 12 тыс. жителей малых населенных пунктов Тюменской области впервые получили доступ к интернету и голосовой связи в сети 4G «МегаФона». Связисты провели работы в 14 муниципальных районах области в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В программу вошли 49 сел и деревень, где проживают от 100 до 500 человек. Среди них и населенные пункты в труднодоступных территориях. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы сельчане могли выходить на связь даже в часы наибольшей загрузки.

Самый большой объем выполнен на территории Вагайского района, где к сети четвертого поколения оператор подключил 14 населенных пунктов. Среди них деревни Вершинская, Аксурка, Малый Уват, Лаймы, которые относят к Тюменскому Заболотью — труднодоступному таежному анклаву, — с апреля по ноябрь добраться в эти места можно только авиацией. Значение современной связи в таких территориях трудно переоценить.

Скорость передачи данных в смартфонах жителей Тюменской глубинки теперь может достигать 30 Мбит⁄с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах.

«Уверен, что новые цифровые возможности, которые появились у сельских жителей с приходом связи четвертого поколения, помогут в решении бытовых вопросов, разнообразят формы саморазвития и досуга, подстегнут деловую активность сельчан и дадут толчок к развитию этих территорий. Мы готовы к активному сотрудничеству с профильным ведомством и партнерами по рынку для расширения инфраструктуры связи малых населенных пунктах региона», — сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

«Современная мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью повседневной жизни горожан и должны быть доступны сельским жителям вне зависимости от удаленности их места жительства. В условиях развития цифровой экономики строительство инфраструктуры связи приобретает особую важность, а в отдаленных и труднодоступных территориях становится залогом улучшения качества жизни людей», — отметил директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.