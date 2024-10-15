Площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась на 5 тыс. квадратных километров

Российский оператор мобильной связи, расширил площадь покрытия сети в Краснодарском крае и Республике Адыгее более чем на пять тыс. квадратных километров за счет участия в федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой T2. Благодаря программе мобильная связь и высокоскоростной интернет T2 появились в 123 малых населенных пунктах регионов. Об этом CNews сообщили представители T2.

Второй этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в 2021 г. Ее цель – обеспечение надежного покрытия мобильной связью и скоростным мобильным интернетом территории малых населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Проект реализует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с компанией «Ростелеком». T2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: оператор разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для ее строительства.

За время реализации проекта УЦН 2.0 площадь покрытия сети T2 в Краснодарском крае и Республике Адыгее увеличилась более чем на пять тыс. квадратных километров. На Кубани оператор провел работы в 37 районах, среди которых – Абинский, Апшеронский, Брюховецкий, Ейский, Крымский, Лабинский, Северский, Тихорецкий и другие. В Адыгее зона покрытия была увеличена в Майкопском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах, а также в городском округе Майкоп.

Менее чем за четыре года качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет T2 стали доступны жителям 123 малых населенных пунктов. В хуторах, селах, станицах и поселках были установлены базовые станции, работающие в стандартах сотовой сети 2G/4G. С появлением мобильного интернета и голосовой связи людям, живущим в отдаленных поселениях, стали доступны современные телеком-услуги: видеозвонки в мессенджерах, социальные сети, сервисы портала государственных услуг, просмотр фильмов и возможности онлайн-обучения.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Сегодня качественный мобильный интернет помогает жителям поселков и хуторов наравне с горожанами пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, в том числе – в режиме онлайн получать медицинские, банковские и другие муниципальные услуги. Участвуя в реализации масштабной программы УЦН 2.0, T2 расширяет зону покрытия сети в малых населенных пунктах, тем самым обеспечивая население качественной связью. Появление цифровых сервисов существенно влияет на уровень жизни людей в небольших и отдаленных поселениях, а также открывает для них новые возможности в разных сферах жизни».

Сергей Поляков, директор краснодарского филиала «Ростелекома»: «Что такое современный образ жизни? В первую очередь, использование сетевых возможностей для общения, бизнеса и комфортной жизни, цифровые услуги и надежный, быстрый интернет, который дает к ним доступ. Каждая базовая станция по проекту УЦН 2.0 соединяет небольшой или удаленный населенный пункт с новыми технологиями и сервисами – государственными, банковскими, образовательными и так далее. До конца года наша компания планирует запустить еще 19 базовых станций в отдаленных районах Краснодарского края и Адыгеи, что позволит ускорить приход интернет-технологий в глубинку и улучшить качество жизни селян».