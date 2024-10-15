«Руцентр» станет компанией по управлению онлайн-активами

С 15 октября 2024 г. АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Ru-Center) начало переход на новую модель управления под брендом «Руцентр». Компания усилит специализацию на обслуживании юридических лиц и сфокусируется на продуктах и сервисах для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

«Руцентр» сконцентрируется на оказании услуг по управлению и защите онлайн-активов и обслуживанию интернет-инфраструктуры юридических лиц. Основной фокус компании направлен на усиление экспертизы в области безопасности цифровых активов и расширение линейки эксклюзивных продуктов для крупных компаний.

«Высокая экономическая активность и глубокое проникновение цифровизации требуют от бизнеса полного контроля своего присутствия в сети. Даже краткосрочный сбой доступа к доменным именам и размещаемым на них ресурсам может обернуться серьезными финансовыми и репутационными потерями. В таких условиях компаниям нужен партнер, способный взять на себя роль комплексного консультанта и надежного поставщика решений — именно таким партнером и станет "Руцентр"», — сказал Андрей Кузьмичев, генеральный директор «Руцентра».

Сегодня в «Руцентре» обслуживается более 1,5 млн доменов, среди которых наибольшая доля — доменные портфели компаний и инвесторов. Портфели крупных корпораций в среднем содержат 26 доменных имен. При этом компании с большим розничным бизнесом включают гораздо более объемные портфели — свыше 1 тыс. доменов.