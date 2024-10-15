«СберВместе»: поддержать труд волонтеров-наставников могут все желающие

На благотворительной платформе «СберВместе» стартовал сбор средств на оплату каршеринга для волонтеров благотворительного фонда «Старшие Братья Старшие Сестры». Каршеринг «Ситидрайв» удвоит собранную сумму и зачислит ее на корпоративный аккаунт фонда в сервисе «Ситидрайв». Наставники смогут бесплатно использовать автомобили для поездок в отдаленные детские дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области. В стоимость поездки будут включены страхование жизни и здоровья, оплата парковок, топливо и техническое обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Волонтеры программы «Наставники детям» каждые выходные навещают подопечных в детских домах: вместе делают уроки, играют, гуляют, ходят на мероприятия, занимаются спортом, обсуждают важные темы. Наставники — это проводники подростков в будущую самостоятельную жизнь. Вместе с ними дети учатся готовить, ориентироваться в городе, пользоваться общественным транспортом, взаимодействовать с разными учреждениями от банка до почты.

Каждый волонтер проходит отбор кураторов-психологов и обучение, после чего принимает на себя обязательство регулярно ездить в детский дом к ребенку, который его очень ждет. У большинства детей с опытом сиротства есть психологические травмы и расстройство привязанности, поэтому к общению с ними допускают только ответственных взрослых людей.

Никита, выпускник детского дома, подопечный организации «Старшие Братья Старшие Сестры»: «От лица детей в детских домах я хочу сказать, что дети ждут! Ждут, чтобы к ним пришли, подарили внимание, чему-то научили. С моим наставником Кириллом я дружу уже десять лет, это очень важно для меня».

Дорога до детского дома и на выездные мероприятия может занимать несколько часов. Как рассказали сотрудники фонда, цель благотворительного сбора — поддержать труд волонтеров, предложить им удобный способ добираться до отдалённых детских учреждений и привозить подарки от партнеров программы.

Пожертвовать можно любую сумму. Для этого на сайте «СберВместе» нужно перейти на страницу сбора, нажать кнопку «Помочь», ввести сумму и выбрать удобный способ оплаты. «СберВместе» гарантирует, что все собранные средства поступят в фонд.