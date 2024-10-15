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Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки

Фонд Президентской библиотеки пополнился электронными копиями раритетных, исторических документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Самарская областная универсальная научная библиотека передала Президентской библиотеке 67 афиш о спектаклях и концертах, состоявшихся в городе Куйбышеве (Самаре) с 1941 по 1946 гг. Об этом CNews сообщили представители Президентской библиотеки.

Особый интерес представляют афиши выступлений Государственного Ордена Ленина академического Большого театра союза ССР, который был эвакуирован из Москвы в Среднее Поволжье в 1941 г. Пожелтевшие от времени афиши рассказывают о культурной жизни города, ставшего в годы Великой Отечественной войны тыловым промышленным центром страны.

Со сцены Дворца культуры имени В.В. Куйбышева звучали произведения Чайковского, Асафьева, Верди, Россини, Минкуса. Зрители имели редкую возможностью познакомиться с шедеврами мировой музыкальной культуры – операми «Севильский цирюльник», «Аида», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», балетами «Бахчисарайский фонтан», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и другими.

Солисты Государственного Большого театра исполняли классические произведения на старинных инструментах, о чем также сообщали афиши. Камерные произведения Петра Чайковского и Франца Шуберта звучали «голосами» уникальных скрипок и виолончелей, изготовленных известными мастерами XVII-XVIII веков: Гваданини, Габриэли, Гварнери, Монтаньяно.

В театре Музыкальной комедии 10 февраля 1942 г. состоялось выступление оркестра Государственного Ордена Ленина академического Большого театра Союза ССР под управлением народного артиста Союза ССР Льва Штейнберга. Солировали: лауреат всесоюзного и международного конкурсов – профессор Давид Ойстрах и лауреат всесоюзного и международного конкурсов – Эмиль Гилельс.

Звучала музыка и на других площадках города на Волге. В начале июня 1942 г. в помещении Драматического театра состоялся вечер джаза и эстрады. Исполнялись лирические и жанровые песни, демонстрировались акробатические и комические танцы.

Еще одна июньская афиша сообщала об открытии 20-21 июня 1942 г. летнего сада филармонии. Анонсировались систематические концерты артистов Московской, Ленинградской и Куйбышевской филармоний, вечера симфонической музыки, балета.

Активная концертная деятельность в годы Великой Отечественной войны была важной и неотъемлемой частью борьбы за Победу. Именно в Куйбышеве солистами оркестра Большого театра в марте 1942 г. была впервые исполнена знаменитая Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. В фонде Президентской библиотеки хранится легендарная партитура «Ленинградской симфонии», которая лежала тогда перед дирижером Самуилом Самосудом.

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