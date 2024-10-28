Студенты Университета управления ТИСБИ разработали стартап-проект онлайн-платформы для геймеров

Студенты Университета управления ТИСБИ в Казани разработали стартап-проект универсальной онлайн-платформы для геймерского сообщества России. Проект направлен на создание отечественного аналога популярных зарубежных платформ для киберспортсменов и любителей компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители Университета управления ТИСБИ.

Идея проекта возникла спонтанно во время обычной беседы между студентами. Артур Баширов, 25-летний аспирант второго курса Университета управления ТИСБИ по направлению «Региональная и отраслевая экономика» и один из инициаторов проекта: «Идея пришла в простом разговоре. Это не было чем-то специализированным. Мы просто обсуждали разные дела и подумали: 'А что, если создать что-то свое?' Начали накидывать идеи и в итоге увидели перспективу в этом проекте».

Команда разработчиков, состоящая из четырех человек, включая Артура Баширова, дизайнера, разработчика и маркетолога, работает над проектом с прошлой зимы. Их цель - создать платформу, которая объединит все аспекты геймерской культуры, включая организацию турниров, общение между игроками и другие элементы, связанные с киберспортом и онлайн-играми.

«Наш стартап изначально создавался с идеей универсальной онлайн-платформы для геймерского сообщества, - сказал Артур. – Мы хотим включить весь спектр фиджитал-интересов людей разного возраста в нашей стране, связанных с киберспортом, онлайн-играми и турнирами. В России такого приложения пока нет, и мы являемся первопроходцами в этом плане».

В рамках грантового конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям проект получил финансовую поддержку в виде гранта на сумму 1 млн руб. Средства планируется использовать на создание прототипа приложения, разработку сайта, открытие ООО и маркетинговые мероприятия. В настоящее время команда находится на этапе подписания документов для получения гранта.

«До сих пор наша работа была в основном документальной и информативной, - отметио Артур. – Мы много узнавали о том, как разрабатываются приложения. Теперь, с получением гранта, мы сможем перейти к практической реализации проекта».

Университет управления ТИСБИ оказывает информационную и организационную поддержку проекту. «Была колоссальная поддержка университета, - сказал Артур. – Это помощь в различных моментах: при подаче заявки на конкурс, после того как мы выиграли грант. Поддержка в информационном плане очень важна для нас».

Помимо работы над проектом, Артур также занят в спортивной сфере. «На данный момент я работаю в спортивной организации, занимаюсь спортивными проектами и организацией спортивных мероприятий. Это менеджерская сфера, которая дает мне дополнительный опыт в управлении проектами», - отметил он.

Разработчики рассчитывают, что их платформа станет востребованной среди российских пользователей и внесет вклад в развитие отечественной индустрии киберспорта и цифровых развлечений. «Наша цель - создать удобный инструмент для российского геймерского сообщества. Мы надеемся, что наша платформа поможет объединить игроков, упростить организацию турниров и сделает киберспорт более доступным для всех заинтересованных», - сказал Артур Баширов.

Команда проекта продолжает работу над разработкой платформы и планирует представить первую версию продукта в ближайшем будущем.