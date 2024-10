ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes

Группа компаний (ГК) «Солар» сообщила о завершении сделки по покупке 10% доли разработчика решений контейнерной безопасности Luntry (ООО «Клаудран»). Сумма сделки не раскрывается. Как предположил один из экспертов, стоимость Luntry исходя из публичной отчетности может составлять до 500 млн руб., а сумма сделки - порядка 50 млн руб.

Покупка доли

ГК «Солар» завершила сделку по покупке 10% доли компании Luntry. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Продукт компании предназначен для комплексной защиты на всем жизненном цикле контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes.

Вход в капитал разработчика позволит «Солару» усилить компетенции по защите микросервисных архитектур и контейнеризации и сформировать дополнительный пакет сервисов и услуг для защиты таких инфраструктур.

Решение Luntry предназначено для различных подразделений по информационной безопасности (ИБ) и cлужит источником данных для System-on-a-Chip (SOC) о Kubernetes и контейнерах, работающим в нем, помогает в расследовании ИТ-инцидентов, обнаружении первопричин инцидентов и сбоев. ИТ-продукт обеспечивает высокий уровень защищенности в рамках быстрого цикла разработки, эффективное взаимодействие между командами для принятия решений и осведомленность о всех запретах и ИБ-ограничениях.

Pixabay - Дина Орлова ГК «Солар» приобрела 10% в компании специализирующейся на контейнерной безопасности

«Приобретение доли Luntry - это первая сделка в рамках недавно созданного фонда Solar Ventures, который нацелен на стимулирование роста ИБ-отрасли. Что касается рынка контейнеризации, мы ожидаем динамику развития по аналогии с технологиями виртуализации. Такой путь характеризуется первичным всплеском спроса на класс решений и постепенной доработкой функционала на стороне крупных поставщиков для закрытия потребности в рамках комплексных решений», — рассказал CNews директор по управлению активами и Mergers & Acquisitions (M&A) ГК «Солар» Игорь Хереш.

Компания Luntry работает на российском рынке с 2021 г. Среди клиентов - крупнейшие банки, страховые и ИТ-компании, ритейлеры федерального значения. Ключевыми преимуществами Luntry являются специализация на контейнерных приложениях и средах, команда ИТ-исследователей с более чем десятилетним опытом и широкая партнерская сеть.

Как прокомментировал основатель и технический директор Luntry Дмитрий Евдокимов, сделка с ГК «Солар» не изменит общей стратегии развития программного обеспечения (ПО) Luntry, но при этом позволит совместно защищать критичные государственные информационные системы, использующие контейнеризацию. Евдокимов добавил, ни для кого не секрет, что Solar JSOC всегда находится в авангарде SOC и защищает самые важные ИТ-системы. Обмен опытом и знаниями с Solar 4Rays создаст обоюдный рост ИБ--экспертизы в области защиты контейнерных сред, что принесет пользу клиентам обеих компаний. Рассчитываем, что первые плоды совместных исследований появятся уже в 2025 г.

Сделка с Luntry стала продолжением реализации инвестиционной стратегии «Солара», рассчитанной на период до конца 2025 г. Ранее сообщалось о приобретении долей в компаниях Digital Security, «Secure-T», «Элвис-Плюс» и «НТБ» и создании совместного предприятия Солар‑ТЗИ.

По данным ГК «Солар», российский рынок безопасности контейнеров в 2023 г. составил 1,1 млрд руб., в т.ч. за счет функционала реализованного на платформах управления контейнерами. К 2027 г. он может достигнуть 2,0–2,5 млрд руб. Luntry может занять до 20% рынка уже к 2027 г.

Тенденции рынка контейнерной безопасности

Внедрение гибридных облаков становится все более важным для компаний, которые хотят обновить свои рабочие нагрузки и приложения. Различный бизнес оптимизировал свои операционные процедуры и повысил корпоративную масштабируемость в результате своего решения сократить разрыв между локальной и облачной инфраструктурой.

Luntry Команда Luntry

Использование технологии контейнеризации может иметь решающее значение для прибыльности компании независимо от того, выбрала ли она стратегию гибридного облака или нет. При использовании в контексте гибридного облака контейнеры значительно повысят производительность приложений, сэкономят эксплуатационные расходы и ускорят процедуры DevOps. Они также повышают производительность при создании более обширных приложений.

Организациям необходима безопасность, которая бы функционировала стабильно независимо от того, где размещаются рабочие нагрузки, поскольку гибридные модели по-прежнему являются предпочтительной ИТ-стратегией. Стратегии безопасности Kubernetes могут обеспечить независимый от среды контроль, как для локальных, так и для облачных установок.

По данным Red Hat, наиболее распространенным методом выполнения контейнерных приложений в крупных компаниях является развертывание гибридного облака. Независимо от места развертывания рабочих нагрузок, эти гибридные модели требуют постоянной безопасности и соответствия требованиям. Рынок контейнерной безопасности является умеренно конкурентным и состоит из нескольких крупных игроков. Что касается доли рынка, некоторые игроки, такие как Google LLC, Trend Micro Incorporated, Qualys Inc., Aqua Security Software Ltd., Twistlock Ltd. и т.д., в настоящее время занимают значительную долю на рынке. Однако благодаря развитию готовой платформы безопасности и соответствия требованиям в гибридных ИТ-средах новые игроки увеличивают свое присутствие на рынке. Малые и средние компании-разработчики занимают рынки и расширяют свое присутствие в странах с развивающейся экономикой.

О компании ГК «Солар»

ГК «Солар» - архитектор комплексной кибербезопасности в России. Ключевые направления деятельности для ИТ-компании – ИБ-аутсорсинг, разработка собственных продуктов, интеграция комплексных решений, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование ИТ-инцидентов.

С 2015 г. ГК «Солар» предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой ИТ-компании - более 1 тыс. крупнейших компаний России. ГК «Солар» работает в направлениях безопасной разработки ПО, управления доступом, защиты корпоративных данных, детектирования хакерских кибератак и угроз, что позволяет закрывать максимум потребностей заказчиков.

ИТ-компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. По данным независимых аналитиков, «Солар» входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса.