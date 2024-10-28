В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик

AdTech-экосистема Hybrid, специализирующаяся на разработках в области интернет-рекламы, добавила функцию создания кастомных метрик в Hybrid Platform. Нововведение позволит клиентам создавать индивидуальные расчеты для каждой рекламной кампании, а также отслеживать KPI в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители Hybrid.

Создание кастомных метрик может потребоваться клиентам, у которых РК запускают целые команды, состоящие, например, из аналитиков, байеров и аккаунт-менеджеров. Также новая функция может потребоваться в случае, когда маркетингом занимается рекламное агентство. Так, в частности, они смогут считать метрики относительно взаиморасчета агентства и клиента.

Благодаря новой разработке пользователи Hybrid Platform смогут через формулы создать метрики, которых нет на платформе. Например, расчет стоимости конверсии по двум событиям или расчет маржинальности. Собрать кастомный отчет с такими показателями можно как по итогам рекламной кампании, так и во время ее работы.

Кастомные метрики создаются с помощью формул в Hybrid Platform. Пользователи платформы могут создать как общие формулы, так и индивидуальные под каждую рекламную кампанию. Всего было разработано более 50 метрик под внутренние KPI рекламодателей.

«Возможность создавать кастомные метрики экономит время нашим клиентам. При отсутствии нужной метрики теперь не нужно ждать ее разработки — все формулы для их создания формируются пользователем прямо в консоли. Индивидуально созданные показатели позволяют получать необходимые расчеты в режиме реального времени и упростить аналитику рекламных кампаний. Например, теперь можно посчитать не просто сумму всех покупок, а сумму покупок, которые были совершены человеком впервые. Также теперь можно узнать количество установок мобильного приложения без учета пользователей, которые его впоследствии удалили. Все расчеты ведутся в Hybrid Console и клиентам не потребуются дополнительные инструменты для аналитики», — сказала Светлана Другова, директор по продукту в Hybrid.

В планах компании добавить в Hybrid Platform возможность запускать ML под значения формул и добавить их в автоматизированные правила для кастомных метрик.