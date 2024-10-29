Клиники смогут отвечать на отзывы пациентов о врачах в поиске «Яндекса»

В карточках врачей в поиске «Яндекса» появятся ответы клиник на отзывы пациентов. Наравне с самими медиками представители медучреждений смогут реагировать на комментарии пациентов, оставленные в профилях докторов.

Клинике работа с отзывами на врачей доступна из интерфейса «Вебмастера» или из кабинета «Яндекс Бизнеса».

Чтобы открыть эту опцию, нужно подтвердить права на сайт клиники в «Вебмастере», а также права представлять конкретную медицинскую организацию в «Яндекс Бизнесе». Подробная инструкция опубликована в блоге «Яндекса» для вебмастеров.

Также с помощью «Вебмастера» клиники могут передавать сведения о своих врачах напрямую в поиск. Подробную информацию о медиках поисковая система показывает в специальном блоке, когда пользователи ищут врачей определенной специальности, – например, перед тем как записаться на прием.

Крупные лечебные центры могут подготовить и загрузить в «Вебмастер» YML-файлы с данными о работающих у них врачах, клиники с небольшим штатом – обычные Excel-таблицы. Сведения о врачах также могут передавать интернет-сервисы медицинской направленности.

По статистике «Яндекс» помогает пользователям находить и выбирать докторов более 2,5 млн раз в сутки. Перед тем, как определиться с конкретным специалистом, пользователи изучают квалификацию врачей, их опыт, специализацию, стоимость приема, а также отзывы других пациентов.