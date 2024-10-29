МТС запустила оплату по QR-кодам через приложение «Мой МТС»

МТС сообщает о запуске возможности оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах по QR-коду с помощью приложения «Мой МТС» на Android. Приложение «Мой МТС» дает возможность совершать платежи с помощью разного вида QR-кодов в пару кликов с лицевого счета абонента или карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сейчас на рынке существует несколько некарточных бесконтактных сервисов оплаты, и покупатели часто не различают, какой QR-код им предлагается для проведения платежа. В приложение «Мой МТС» можно оплатить по QR-кодам разных платежных систем, что позволяет избежать проблем с оплатой при отсутствии банковской карты.

Для совершения платежа необходимо в главном меню или на главной странице мобильного приложения «Мой МТС» на Android выбрать раздел «Деньги», «Оплата по QR-коду». Затем нужно отсканировать QR-код и выбрать источник списания средств – это может быть как лицевой счет абонента МТС, так и банковская карта, добавленная в приложение «Мой МТС». Кроме того, возможно осуществить покупку в рассрочку.

До конца 2024 г. у абонентов МТС появится возможность оплаты по QR-кодам в странах – популярных туристических направлениях у россиян, а также функционал оплаты по QR-коду станет доступен пользователям на iOS.

Через приложение «Мой МТС» и сайт «МТС Оплата» можно оплачивать услуги поставщиков по всей России и за рубежом. Среди них сотовая связь, интернет-провайдеры, госучреждения, управляющие компании, транспортные, страховые, инвестиционные компании, популярные иностранные игровые и стриминговые сервисы.