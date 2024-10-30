Установить сервитут на участок в границах земель транспорта теперь можно онлайн

В Подмосковье оцифровали услугу по установлению сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог. Новая услуга появилась на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Московской области доступно более 380 услуг на все случаи жизни. Значительную долю занимают услуги, которые связаны с землей и строительством. Теперь в электронном виде можно установить сервитут на участок, который находится в собственности Московской области и располагается в границах полос отвода автодорог, и подписать соглашение об этом прямо в личном кабинете», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком (объектом недвижимости). Его устанавливают, когда нужно воспользоваться собственностью, не нарушая прав владельца.

Услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автодорог» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ответ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней. Если решение будет положительным, то пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое следует подписать с помощью приложения «Госключ» или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Услуга предоставляется бесплатно.