«Яндекс Фабрика» запустила линейку коллекционных конструкторов «Город в деталях»

«Яндекс Фабрика», производственное направление «Яндекса», представила линейку коллекционных конструкторов «Город в деталях». В нее войдут модели популярного транспорта и сервисов, которыми пользуются горожане. Первыми в коллекции появились робот-доставщик, машина такси с фигурками водителя и пассажира, фура с грузчиком и покупателем. Заказать конструкторы можно на «Яндекс Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Фабрика запустила новую линейку, поскольку спрос на конструкторы постоянно растет — например, на «Яндекс Маркете» с января по сентябрь этого года их покупали более чем на 20% чаще, чем в прошлом. При этом конструкторами интересуются как дети, так и взрослые — в том числе те, кто коллекционирует необычные модели. В этом же сегменте игр для детей и взрослых Фабрика уже развивает бренд радиоуправляемых игрушек Cubits.

Линейка конструкторов «Город в деталях» в игровой форме познакомит детей с сервисами, которые ежедневно помогают жителям города. Детали «Города в деталях» также совместимы с конструкторами других известных брендов, поэтому дети смогут не только играть, но и создавать новые объекты. Наборы сделаны из прочного и безопасного пластика и рекомендованы для детей от шести лет. Стоимость наборов начинается от 990 руб.