«Авито» подскажет реальную цену ТО перед поездкой в сервис

«Авито» запустил раздел «Плановое TO» для автолюбителей. Он упрощает выбор станции для прохождения технического обслуживания: в разделе собраны только проверенные сервисы и есть возможность узнать реальную стоимость услуги «под ключ» с учетом цены необходимых расходников до поездки на СТО. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При расчете стоимости техобслуживания сервис учитывает указанные параметры автомобиля и включает стоимость необходимых расходников и работ в соответствии с требованиями производителя. Так, например, по данным аналитиков «Авито», средняя стоимость планового ТО в Москве в сентябре 2024 г. для Hyundai Solaris — 6900 руб., Exeed RX — 13200 руб. По желанию автовладельца перечень и объем проводимых работ может быть увеличен или расходные материалы могут быть заменены на более дорогие, что впоследствии изменит общую стоимость работ — об этом сообщит сотрудник СТО.

Внутри раздела «Плановое ТО» «Авито» покажет предложения услуг только от проверенных сервисов, прошедших верификацию на платформе, — все предложения размещены от официальных дилерских центров и крупных независимых СТО, которые предоставляют гарантию на работы и проводят работы согласно регламентам производителей авто.

Перейти в раздел «Плановое ТО» можно по слову «Автосервис» в поиске. Далее нужно кликнуть по кнопке «Укажите авто и пробег» и дополнить запрос с помощью фильтров, уточнить марку, модель, поколение, пробег или возраст автомобиля.

«В преддверии запуска мы провели исследование, чтобы определить, на что опираются автолюбители при выборе автосервиса. Опрос показал, для каждого второго водителя главный критерий — это соотношение цены и качества предлагаемых услуг. И теперь на Авито можно узнать реальные цены на обслуживание, включая стоимость расходников, сравнить условия и выбрать самое выгодное предложение», — сказал руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

Сейчас сервис доступен в Москве и МО, Санкт-Петербурге и ЛО, со временем география будет расширяться.