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В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями

В «VK Рекламе» появилась возможность создания готовых сегментов аудиторий, которые уже успешно взаимодействовали с прошлыми рекламными объявлениями. Инструмент позволяет персонализировать будущие рекламные кампании, эффективнее использовать бюджет, привлекать новых клиентов и активизировать существующих.

Сохраняя аудиторию по событиям, рекламодатель может выстраивать более эффективную и многоуровневую коммуникацию с клиентами и использовать полученные сегменты в будущих кампаниях, чтобы транслировать рекламу людям, которые уже проявили свою заинтересованность. Так, если человек досмотрел рекламу до конца, в следующий раз можно показать ему объявление с призывом к конкретному целевому действию, например, предложить купить товар или оформить запись на услугу.

Собирать аудиторию можно по «Показам», «Кликам», «Просмотрам видео на 25%/50%/75%/100%» и другим действиям. Например, в случае с продвижением клипа, доступна возможность сохранить список пользователей, которые поставили реакцию на клип, поделились им, подписались, оставили комментарий или добавили его в закладки.

Такой подход поможет бизнесу создавать основу для последующих продаж, привлекать внимание к товарам и услугам, укреплять имидж и решать другие задачи.

Новая функциональность доступна на этапе настройки группы объявлений, а также в разделе «Аудитории».

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