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Wildberries запустила «Виртуальную фотостудию» с ИИ-моделями

Wildberries разработала «Виртуальную фотостудию» — сервис на базе генеративных нейросетей. С помощью него продавцы с подпиской «Джем» смогут создавать фотографии своей одежды на ИИ-моделях.

Сервис функционирует для 133 категорий мужской и женской одежды. Создание фотографий занимает в среднем несколько минут — для удобства продавец может закрыть вкладку во время процесса генерации и вернуться к ней позже. Продавцам будет доступно до 10 генераций фотографий в месяц.

В фотостудии представлено 20 аватаров разных типажей и телосложений. ИИ-алгоритмы умеют подбирать позу модели и генерировать фон. Кроме того, нейросети способны учесть материал, крой, цвет и другие характеристики одежды — всё это позволяет создать наиболее реалистичные изображения. В дальнейшем база аватаров будет расширяться благодаря постоянному нейросетевому обучению.

Благодаря сервису продавцы могут значительно уменьшить затраты на организацию фотосъемки, а также оперативно подготовить качественный визуальный контент для карточек товаров.

Воспользоваться «Виртуальной фотостудии» можно в режиме редактирования карточки. Продавцам понадобится только загрузить фотографию товара, выбрать модель и фон и запустить генерацию ИИ-изображения. В будущем функционал «Виртуальной фотостудии» будет совершенствоваться по мере развития нейросетей внутри сервиса.

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