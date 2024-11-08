Только треть онлайн-предпринимателей участвует в распродажах — исследование «ЮKassa»

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос и узнали, как предприниматели относятся к ноябрьским распродажам. Треть опрошенных онлайн-предпринимателей планирует участвовать в распродажах, из них 67% говорят о значительном росте продаж во время прошлогодних акций, столько же указывают на усиление конкуренции. При этом 39% респондентов отказываются участвовать в распродажах, потому что считают их невыгодными для своего сегмента или не видят в этом необходимости. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе на сайте «ЮKassa» приняли участие более 100 представителей российского бизнеса, из них 31% — ООО, 39% — ИП, 30% — самозанятые.

Треть опрошенных участвует в распродажах

Участвовать в распродажах планируют 33% участников опроса на сайте «ЮKassa», еще 28% не определились с планами по состоянию на начало ноября. Из тех, кто будет участвовать в распродажах, 24% подготовились к ним заранее, еще 67% находятся в процессе подготовки. Оставшиеся 10% не видят смысла готовиться заранее.

Среди опрошенных предпринимателей 34% работают в сфере ИТ, 30% — в торговле, 9% — в сфере образования. По 5% занимаются туризмом и инфобизнесом, по 3% — финансами и производством/ремонтом оборудования, 2% — логистикой. Еще 9% ответили, что работают в сфере культуры, спорта или благотворительности.

Большинство респондентов (43%) ведет бизнес через собственный сайт. Еще 29% работают в соцсетях и мессенджерах, 10% — на офлайн-площадках, по 8% — на крупных маркетплейсах и платформах объявлений.

Предприниматели ставят на скидки и промокоды

В первую очередь предприниматели готовят к распродажам команду и сотрудников (31% ответов). По 25% ответов пришлось на проверку систем и информирование клиентов, а 11% — на проверку наличия товаров. Еще 8% опрошенных занимаются разработкой рекламных и акционных схем.

По мнению предпринимателей, самым популярным предложением в распродажи остаются скидки (47% ответов), на втором месте промокоды (23%). Далее идут небольшие подарки за покупку, предложение дополнительных услуг, таких как бесплатная доставка, и акции вида «2 по цене 1» (по 9% ответов).

На рынке e-commerce тренды распродаж определяют маркетплейсы, однако зачастую они предлагают не самые удобные условия для продавцов, например устанавливают дополнительные скидки на их товары. Среди опрошенных, торгующих на маркетплейсах, 40% отрицательно относятся к дополнительным активностям площадок, положительно — 30%. Еще 20% отмечают, что такие активности не сильно влияют на их бизнес, а оставшиеся 10% считают, что они должны проводиться за счет маркетплейса.

Бизнес готовится к высокой конкуренции

Большинство опрошенных (67%) отметили значительный рост спроса во время предыдущих распродаж. Четверть предпринимателей (24%) считают, что рост был не очень сильным. Еще 10% не участвовали в распродажах прежде или не подводили итоги. На рост конкуренции также указали 67% опрошенных, а 33% отметили, что не видят новых сложностей.

Более четверти онлайн-предпринимателей (26%) не замечают изменений в поведении покупателей во время распродаж. Столько же считают, что клиенты стали внимательнее относиться к выбору товаров. Остальные отмечают, что люди делают больше покупок (18%) и уделяют больше внимания сервису (14%). А некоторые считают, что покупать стали меньше (14%). По мнению одного из респондентов, распродаж стало очень много, поэтому завлечь клиента простой скидкой становится труднее.

Не все готовы участвовать в распродажах

В распродажах этого года не планируют участвовать 39% опрошенных предпринимателей. Самые популярные причины — отсутствие выгоды для конкретного бизнеса (36%) или необходимости в целом (33%). У 13% предпринимателей слишком маленькие обороты, а у 8% нет ресурсов для подготовки к распродажам. Еще 5% сослались на негативный опыт прошлых лет, у остальных просто нет времени на подготовку.

Среди тех, кто не участвует в распродажах, 60% не планируют делать это и в будущем. По 16% могут изменить свое решение, если их бизнес вырастет или появятся ресурсы. Еще 8% обязательно примут участие в следующих распродажах и займутся подготовкой заранее.

Как подготовиться к распродажам: советы эксперта

Для современных покупателей важен не только размер скидки, но и качество сервиса в целом. Чтобы обеспечить клиенту положительные эмоции от распродаж, бизнесу нужно выделиться среди конкурентов и правильно наладить коммуникацию с аудиторией.

«Бизнесу необходимо обеспечить прозрачные условия акций и удобство платежных решений. От этого зависит успех распродаж. Лучшие результаты показывают компании, предлагающие комплексный подход — сочетание привлекательных цен с качественным сервисом и удобными способами оплаты», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Чтобы сезон скидок прошел успешно, эксперт советует:

Провести анализ рынка. Изучить тенденции спроса покупателей и предложения конкурентов. Также учесть сезонные тренды и наиболее востребованные категории.

Разработать привлекательные предложения. На основе аналитики предложить клиентам актуальные товары и услуги, а также дополнительные бонусы или комбинации скидок. При этом учесть итоги прошлых акций.

Оптимизировать работу сайта. Протестировать систему, убедиться в скорости и надежности работы сайта с разных устройств, проверить стабильность платежных методов и систем оповещения.

Запустить эффективное продвижение. Использовать все доступные каналы, чтобы потребитель узнал о вашем предложении. Настроить релевантные рекламные кампании в соцсетях, e-mail-рассылки и т. д.

Обеспечить необходимый уровень клиентского сервиса. Подготовить сотрудников, проверить работу всех систем. Сделать шаблоны ответов на самые задаваемые вопросы, чтобы обеспечить быструю обработку заказов.