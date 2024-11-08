CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Только треть онлайн-предпринимателей участвует в распродажах — исследование «ЮKassa»

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос и узнали, как предприниматели относятся к ноябрьским распродажам. Треть опрошенных онлайн-предпринимателей планирует участвовать в распродажах, из них 67% говорят о значительном росте продаж во время прошлогодних акций, столько же указывают на усиление конкуренции. При этом 39% респондентов отказываются участвовать в распродажах, потому что считают их невыгодными для своего сегмента или не видят в этом необходимости. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе на сайте «ЮKassa» приняли участие более 100 представителей российского бизнеса, из них 31% — ООО, 39% — ИП, 30% — самозанятые.

Треть опрошенных участвует в распродажах

Участвовать в распродажах планируют 33% участников опроса на сайте «ЮKassa», еще 28% не определились с планами по состоянию на начало ноября. Из тех, кто будет участвовать в распродажах, 24% подготовились к ним заранее, еще 67% находятся в процессе подготовки. Оставшиеся 10% не видят смысла готовиться заранее.

Среди опрошенных предпринимателей 34% работают в сфере ИТ, 30% — в торговле, 9% — в сфере образования. По 5% занимаются туризмом и инфобизнесом, по 3% — финансами и производством/ремонтом оборудования, 2% — логистикой. Еще 9% ответили, что работают в сфере культуры, спорта или благотворительности.

Большинство респондентов (43%) ведет бизнес через собственный сайт. Еще 29% работают в соцсетях и мессенджерах, 10% — на офлайн-площадках, по 8% — на крупных маркетплейсах и платформах объявлений.

Предприниматели ставят на скидки и промокоды

В первую очередь предприниматели готовят к распродажам команду и сотрудников (31% ответов). По 25% ответов пришлось на проверку систем и информирование клиентов, а 11% — на проверку наличия товаров. Еще 8% опрошенных занимаются разработкой рекламных и акционных схем.

По мнению предпринимателей, самым популярным предложением в распродажи остаются скидки (47% ответов), на втором месте промокоды (23%). Далее идут небольшие подарки за покупку, предложение дополнительных услуг, таких как бесплатная доставка, и акции вида «2 по цене 1» (по 9% ответов).

На рынке e-commerce тренды распродаж определяют маркетплейсы, однако зачастую они предлагают не самые удобные условия для продавцов, например устанавливают дополнительные скидки на их товары. Среди опрошенных, торгующих на маркетплейсах, 40% отрицательно относятся к дополнительным активностям площадок, положительно — 30%. Еще 20% отмечают, что такие активности не сильно влияют на их бизнес, а оставшиеся 10% считают, что они должны проводиться за счет маркетплейса.

Бизнес готовится к высокой конкуренции

Большинство опрошенных (67%) отметили значительный рост спроса во время предыдущих распродаж. Четверть предпринимателей (24%) считают, что рост был не очень сильным. Еще 10% не участвовали в распродажах прежде или не подводили итоги. На рост конкуренции также указали 67% опрошенных, а 33% отметили, что не видят новых сложностей.

Более четверти онлайн-предпринимателей (26%) не замечают изменений в поведении покупателей во время распродаж. Столько же считают, что клиенты стали внимательнее относиться к выбору товаров. Остальные отмечают, что люди делают больше покупок (18%) и уделяют больше внимания сервису (14%). А некоторые считают, что покупать стали меньше (14%). По мнению одного из респондентов, распродаж стало очень много, поэтому завлечь клиента простой скидкой становится труднее.

Не все готовы участвовать в распродажах

В распродажах этого года не планируют участвовать 39% опрошенных предпринимателей. Самые популярные причины — отсутствие выгоды для конкретного бизнеса (36%) или необходимости в целом (33%). У 13% предпринимателей слишком маленькие обороты, а у 8% нет ресурсов для подготовки к распродажам. Еще 5% сослались на негативный опыт прошлых лет, у остальных просто нет времени на подготовку.

Среди тех, кто не участвует в распродажах, 60% не планируют делать это и в будущем. По 16% могут изменить свое решение, если их бизнес вырастет или появятся ресурсы. Еще 8% обязательно примут участие в следующих распродажах и займутся подготовкой заранее.

Как подготовиться к распродажам: советы эксперта

Для современных покупателей важен не только размер скидки, но и качество сервиса в целом. Чтобы обеспечить клиенту положительные эмоции от распродаж, бизнесу нужно выделиться среди конкурентов и правильно наладить коммуникацию с аудиторией.

«Бизнесу необходимо обеспечить прозрачные условия акций и удобство платежных решений. От этого зависит успех распродаж. Лучшие результаты показывают компании, предлагающие комплексный подход — сочетание привлекательных цен с качественным сервисом и удобными способами оплаты», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Чтобы сезон скидок прошел успешно, эксперт советует:

Провести анализ рынка. Изучить тенденции спроса покупателей и предложения конкурентов. Также учесть сезонные тренды и наиболее востребованные категории.

Разработать привлекательные предложения. На основе аналитики предложить клиентам актуальные товары и услуги, а также дополнительные бонусы или комбинации скидок. При этом учесть итоги прошлых акций.

Оптимизировать работу сайта. Протестировать систему, убедиться в скорости и надежности работы сайта с разных устройств, проверить стабильность платежных методов и систем оповещения.

Запустить эффективное продвижение. Использовать все доступные каналы, чтобы потребитель узнал о вашем предложении. Настроить релевантные рекламные кампании в соцсетях, e-mail-рассылки и т. д.

Обеспечить необходимый уровень клиентского сервиса. Подготовить сотрудников, проверить работу всех систем. Сделать шаблоны ответов на самые задаваемые вопросы, чтобы обеспечить быструю обработку заказов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: