МТС улучшила LTE на трассе Смоленск-Рославль

МТС сообщила о модернизации сети LTE на участке трассы Смоленск-Рославль. Компания установила новое телеком-оборудование в селах Плоское и Васьково Починковского района, через которые проходит федеральная автодорога А141.

После запуска дополнительного оборудования МТС в центре села Плоское, где проживает более 1,2 тыс. человек, скорость передачи данных выросла на 30%. Стабильное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом получили жилые дома и административные здания, бесшовным голосовым и интернет-соединением также теперь обеспечена автодорога Р20 на участке Мурыгино-Прудки.

Вторая локация, в которой МТС также усилила мобильную связь в Починковском районе, — село Васьково. Теперь почти 500 местных жителей могут пользоваться всеми цифровыми сервисами. Новое качество связи получила и железнодорожная станция «Васьково» на ветке Рославль — Колодня.

Оба села стоят на участке трассы А141 Смоленск-Рославль. Дополнительные частоты позволили усилить сеть LTE и голосовую связь для пассажирского и грузового транспорта, который курсирует от Орла до российско-белорусской границы и далее на Витебск. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть водители и туристы могут пользоваться навигатором, цифровыми сервисами и видеосвязью, быстро загружать тяжелый контент.

«МТС в осенне-зимний период особенно заботится о безопасности водителей и пассажиров в пути, учитывая, что на этой трассе есть участки расстоянием до 7 километров без жилья и станций шиномонтажа. Имея доступ к голосовой связи и мобильному интернету, автомобилисты могут без труда вызвать техпомощь или эвакуатор. Пассажиры в пути могут знакомиться с экскурсионными маршрутами, смотреть фильмы в онлайне и пользоваться другими цифровыми сервисами», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.