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Эксперты выяснили популярные музыкальные направления в Нижегородской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что Холдинг «МТС Медиа» совместно с агентством Onside проанализировали музыкальные предпочтения жителей России. Эксперты отметили тренд возрождения эмо-культуры и рост популярности исполнителей в стиле мидвест-эмо. В Нижегородской области наиболее востребованными направлениями музыки являются поп, рок, хип-хоп и экспериментальные жанры, сочетающие различные музыкальные стили. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Нижнем Новгороде поп-музыка по-прежнему занимает первое место среди предпочтений слушателей. Рок также пользуется популярностью, особенно панк-рок и пост-панк. Интерес к хип-хопу и R&B не ослабевает благодаря распространению коротких видео в социальных сетях. Инди-музыка в сочетании с этническими мотивами продолжает завоевывать сердца слушателей.

Также эксперты отмечают, что в крупных городах России, в том числе и в Нижнем Новгороде, возрождается эмо-культура. Специальные фестивали привлекают внимание молодежи, знакомя их с новыми исполнителями в жанре мидвест-эмо.

В Нижегородской области набирает обороты популярный музыкальный стиль гиперпоп, который стал известен благодаря таким группам, как Cream Soda. Гиперпоп зародился в середине 2010-х годов и характеризуется сильным преобразованием вокала, металлическим звучанием, запоминающимися припевами и отсылками к интернет-культуре начала нулевых. Благодаря успеху группы Cream Soda, гиперпоп стремительно завоёвывает популярность в России и может стать одним из самых перспективных музыкальных направлений в ближайшем будущем.

Кроме того, эксперты фиксируют тренд на фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное. Современные исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

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