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МТС: фолк, метал, индишансон – какую музыку создают в Новосибирске

Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE исследовали региональные музыкальные жанры. Оказалось, что новосибирских исполнителей отличает тяга к этническим мотивам, а их музыку слушают десятки тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По оценке экспертов, музыкальная индустрия в Новосибирске сейчас на подъеме, в том числе за счет активного сообщества самих артистов. Еще пять лет назад музыканты творили обособленно друг от друга, сейчас тенденция на совместную работу. Сегодня артисты собираются на совместные концерты, выпускают фиты, появилась онлайн-площадка для налаживания взаимодействия.

Самые большие охваты среди аудитории получили композиции альт-рок группы ustal, глэм-рок группы «Снимки» и Андрея Елгина — исполнителя в стиле индишансон. Музыку этих артистов слушают более 30 тыс. человек.

Один из самых популярных жанров у новосибирских исполнителей — фолк. Артисты часто используют этнические мотивы, по прогнозам в будущем тенденция лишь усилится. Сегодня песни в этом стиле создают новосибирские группы ШТО и «Новолуние», а также певица Кель.

Популярными направлениями среди новосибирских музыкантов также стали рок, поп и метал.

«Новосибирские исполнители и группы, по нашей оценке, развиваются в пределах своего города примерно три года. Дальше либо карьера заканчивается, либо музыканты стремятся дальше – в Москву. Обычно на переезд решаются те, кому есть зачем ехать — например, поступает предложение от лейбла. Однако уже сейчас намечается тенденция на децентрализацию, акценты смещаются с двух столиц, организаторы фестивалей все чаще ищут артистов в регионах», — сказала генеральный директор «МТС Лейбла» Надежда Бойчевски.

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