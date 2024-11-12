CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Умные сервисы на портале госуслуг Подмосковья помогут согласовать облик фасада здания

На региональном портале к услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений подключили новый сервис. Он автоматически выводит на экран выбранный цвет и исключает необходимость самостоятельного поиска информации в каталогах. Об CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформить колористический паспорт в Подмосковье стало проще благодаря оптимизации услуги. Новые онлайн-сервисы позволят сократить время на заполнение заявки. Если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое хотел бы установить, то сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Колористический паспорт содержит сведения о цветовом решении и об отделке фасада, а любое изменение в облике объекта недвижимости требует обязательного согласования. Услуга «Проектные решения по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Чтобы воспользоваться ею, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет, выбрать цель обращения и категорию заявителя, а затем заполнить электронную форму.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

«Мой Офис» выпустил на iPhone и Android свою почту на миллион пользователей

Что ждут заказчики от систем бесперебойного питания?

Конференция CNews «Ситуационные центры 2024» состоится 27 ноября

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: