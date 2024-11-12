Умные сервисы на портале госуслуг Подмосковья помогут согласовать облик фасада здания

На региональном портале к услуге по согласованию проектных решений отделки фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений подключили новый сервис. Он автоматически выводит на экран выбранный цвет и исключает необходимость самостоятельного поиска информации в каталогах. Об CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформить колористический паспорт в Подмосковье стало проще благодаря оптимизации услуги. Новые онлайн-сервисы позволят сократить время на заполнение заявки. Если пользователь выбирает цвет фасада или отмечает ограждение, которое хотел бы установить, то сервис отображает эти картинки, а в случае с ограждением автоматически заполняет цвет, материал, текстуру, тип и другие параметры», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Колористический паспорт содержит сведения о цветовом решении и об отделке фасада, а любое изменение в облике объекта недвижимости требует обязательного согласования. Услуга «Проектные решения по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Чтобы воспользоваться ею, нужно авторизоваться через ЕСИА, указать муниципалитет, выбрать цель обращения и категорию заявителя, а затем заполнить электронную форму.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.