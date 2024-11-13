CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год

На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы. Наиболее активно плеер внедряют сайты, посвященные гаджетам, путешествиям, автомобилям, бьюти-индустрии и образованию. Общая аудитория сайтов, использующих плеер «VK Видео», превышает 100 млн. Об этом CNews сообщили представители VK.

Категории «гаджеты» и «авто» показали самый заметный рост использования плеера «VK Видео» — на 92% и 78% соответственно. Количество сайтов образовательной тематики также значительно выросло — почти 50% год к году.

«VK Видео» предоставляет партнерам инструмент, который не только увеличивает их охваты, но и оптимизирует качество трансляций для пользователей. В настройках видеоплеера доступно семь параметров качества видео вплоть до . Автоматический выбор качества адаптируется под характеристики устройства и скорость интернет-соединения. Это позволяет плееру подбирать максимально возможное качество персонально для каждого зрителя. Собственные алгоритмы искусственного интеллекта «VK Видео» автоматически распознают речь и создают удобные для восприятия субтитры.

Инструменты «VK Видео» позволяют быстро и легко добавить нужную функциональность сайту, а также упростить загрузку контента. Сеть CDN-серверов расположена во всех федеральных округах России и странах СНГ, чтобы быть как можно ближе к пользователям. Благодаря инфраструктуре «VK Видео» подготовка видеофайла размером 1 Гбайт займет всего пару секунд, а без нее — до 10 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

Власти готовят новый «налог» на рекламу в интернете. Он может составить от 2% до 5% от выручки

От гипотезы к действию: как ИИ помогает внедрять инновации в крупных корпорациях

Штатный браузер Windows с коварной целью выкачивает ценные данные пользователей Google Chrome

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

Показать еще

Наука

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: