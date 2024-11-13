Количество сайтов с плеером «VK Видео» удвоилось за год

На 98% выросло количество сайтов со встроенным плеером «VK Видео» с октября 2023 г. по октябрь 2024 г. Платформа стала важным инструментом для сайтов различных тематик, которые хотят предложить качественный видеоконтент, не перегружая свои ресурсы. Наиболее активно плеер внедряют сайты, посвященные гаджетам, путешествиям, автомобилям, бьюти-индустрии и образованию. Общая аудитория сайтов, использующих плеер «VK Видео», превышает 100 млн. Об этом CNews сообщили представители VK.

Категории «гаджеты» и «авто» показали самый заметный рост использования плеера «VK Видео» — на 92% и 78% соответственно. Количество сайтов образовательной тематики также значительно выросло — почти 50% год к году.

«VK Видео» предоставляет партнерам инструмент, который не только увеличивает их охваты, но и оптимизирует качество трансляций для пользователей. В настройках видеоплеера доступно семь параметров качества видео вплоть до 4К. Автоматический выбор качества адаптируется под характеристики устройства и скорость интернет-соединения. Это позволяет плееру подбирать максимально возможное качество персонально для каждого зрителя. Собственные алгоритмы искусственного интеллекта «VK Видео» автоматически распознают речь и создают удобные для восприятия субтитры.

Инструменты «VK Видео» позволяют быстро и легко добавить нужную функциональность сайту, а также упростить загрузку контента. Сеть CDN-серверов расположена во всех федеральных округах России и странах СНГ, чтобы быть как можно ближе к пользователям. Благодаря инфраструктуре «VK Видео» подготовка видеофайла размером 1 Гбайт займет всего пару секунд, а без нее — до 10 минут.