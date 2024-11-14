«МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске бесшовной системы авторизации в «Личном кабинете» на сайте DNS с помощью сервиса «МТС ID». Теперь пользователи любого мобильного оператора могут войти или зарегистрироваться на сайте мгновенно по номеру телефона. Более 16 тыс. посетителей сайта воспользовались системой с начала октября, что позволило снизить расходы компании на авторизацию. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС ID предоставил DNS бесплатный сервис для авторизации с защитой данных пользователей, в том числе от DDoS-атак и фишинга. Теперь абоненты всех мобильных операторов смогут использовать одноразовый код из СМС. Достаточно ввести номер телефона, после чего платформа автоматически определяет оператора и направляет одноразовый пароль для входа. Для пользователей МТС авторизация выполняется мгновенно и без кода при открытых сессиях в других экосистемных продуктах МТС («Мой МТС», «МТС Банк» и других), а также при входе со смартфона через мобильный интернет.

Интеграция с «МТС ID» позволила DNS повысить безопасность посещения интернет-магазина и ускорить процесс авторизации до двух секунд. С начала октября, DNS сократила расходы на процесс входа для пользователей на треть. Новый способ входа в «Личный кабинет» защищает данные пользователя, проверяя достоверность номера телефона и сетевого подключения. За короткий срок внедрения системы более 16 тыс. клиентов воспользовались кнопкой авторизации.

«"МТС ID" обеспечивает высокий уровень защиты данных пользователей DNS – крупнейшего по числу магазинов ритейлера электроники за счет использования многоуровневых протоколов шифрования и аутентификации. Одноразовый пароль в СМС исключает возможность взлома аккаунта и сокращает клиентский путь – не нужно придумывать пароль и проходить сложную регистрацию. Это позволит обезопасить личные данные миллионов пользователей по всей стране», — сказала директор департамента развития модулей и цифровой бесшовности Анна Струганик.

«На рынке ритейла сформировалась потребность в создании бесшовной авторизации. Поэтому мы добавили "МТС ID" в дополнение к классическому входу, что позволит более 100 млн абонентов по всей стране совершать покупки комфортно и безопасно, а также повысит уровень нашего клиентского сервиса», — сказал Волощук Максим Юрьевич, руководитель направления интернет продаж DNS.